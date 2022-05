Unbekannter besprüht Mann und dessen Hund mit Reizgas

per Mail teilen

Die Polizei in Pirmasens sucht einen unbekannten Mann, der am Mittwochmittag am Eisweiher einen anderen Mann und dessen Hund mit Reizgas besprüht haben soll. Zuvor soll der Hund des Mannes auf den des Unbekannten zugelaufen sein. Daraufhin besprühte der Unbekannte den Hund mit dem Reizgas. Als sich der Besitzer darüber beschwerte, habe der Unbekannte auch ihn besprüht. Verletzt wurde er nicht, trotzdem musste er vom Rettungsdienst versorgt werden. Die Polizei Pirmasens sucht nun nach einem etwa 1 Meter 90 großen Mann, Mitte 50 und Brillenträger. Sein Schäferhund trug einen rosafarbenen Ball im Maul.