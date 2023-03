Baby weint - Fremder in Kaiserslautern rastet aus und attackiert Vater

In der Mall in Kaiserslautern hat sich eine irre Szene abgespielt: Ein Baby weint, daraufhin fängt ein fremder Mann an, das Kind anzupöbeln. Dem Vater schlägt der Unbekannte ins Gesicht.

Der Bericht der Polizei liest sich haarsträubend. Ein Pärchen ist am Dienstagnachmittag mit seinem Baby in der Innenstadt von Kaiserslautern unterwegs. In der Einkaufsmall fängt das Kind im Kinderwagen plötzlich an zu weinen. Vermutlich laut. Denn im nächsten Moment kommt ein Mann, den das Paar noch nie vorher gesehen haben will, auf die junge Familie zu. Mann beschimpft Baby und schlägt Vater mit Faust ins Gesicht Den Unbekannten muss das Babygeschrei nach Einschätzung der Polizei so sehr gestört haben, dass er das Kind im Wagen anpöbelt habe. Als der Vater des Babys den Mann deswegen zur Rede stellt, rastet er den Beamten zufolge dann völlig aus: Erst tritt der Fremde dem Vater gegen den Oberschenkel und schlägt ihm dann mit der Faust ins Gesicht. Der Vater erleidet dabei eine blutende Wunde an der Unterlippe und alarmiert die Polizei. Baby weint, Mann schlägt zu: Zu Vorfall kam es am Dienstagnachmittag in der Mall in Kaiserslautern. SWR SWR Polizei Kaiserslautern sucht Zeugen Bis die Beamten in der Mall eintreffen, ist der Angreifer geflüchtet. Er soll zwischen 40 und 45 Jahren alt, knapp 1,90 Meter groß und Brillenträger sein. Auffällig sind außerdem seine Glatze und seine gerötete Haut. Auf dem Kopf trug der Mann eine dunkelblaue Basecap. Das Polizeipräsidium Westpfalz bittet um Hinweise.