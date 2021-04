Die Polizei sucht nach einem Unbekannten, der am Montagabend in Kaiserslautern zwei Personen mit einer Pistole bedroht hat. Nach Angaben der Polizei saßen die beiden in einem Auto in der Käthe-Kollwitz-Straße, als der Mann auf sie zukam. Er soll sie zunächst grundlos beleidigt haben; dann habe er plötzlich eine Pistole gezückt. Die Zeugen hätten sich in Sicherheit bringen können. Der Unbekannte ist laut Polizei etwa 25 bis 30 Jahre alt, ein Meter 60 groß und sehr dünn. Er trägt Bart und ein Nasenpiercing und hat Pfälzisch gesprochen.