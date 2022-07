Unbekannte haben in der Sporthalle der Thomas-Mann-Grundschule in Zweibrücken gewütet. Wie die Polizei mitteilt, drangen die Täter am späten Freitagabend in die Halle und die Umkleideräume ein. Dort hätten sie die aufgehängten Feuerlöscher entleert und mehrere Mülleimer durch die Gegend geworfen. Laut Polizei entstanden durch den Vorfall rund 2.000 Euro Sachschaden. Sie bittet um Hinweise auf die Täter.