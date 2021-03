Unbekannte überfluten Schule in Kaiserslautern

Waschbecken verstopft Unbekannte überfluten Schule in Kaiserslautern

Papiertücher ins Waschbecken stopfen, bis das Wasser überläuft. Unbekannte haben in einer Schule in der Martin-Luther-Straße in Kaiserslautern erheblichen Schaden angerichtet.

Polizei-Präsidium Westpfalz Nach Angaben der Polizei hatten sie ein Waschbecken im zweiten Obergeschoss verstopft und den Wasserhahn aufgedreht. Das Wasser sei dann über den Flur in mehrere Klassenräume gelaufen. Doch damit nicht genug: weil das Wasser durch die Decke tropfte, fielen die Holzplatten der Decke aus ihren Halterungen und auch die darunter liegenden Stockwerke wurden dadurch beschädigt. Die Polizei geht davon aus, dass die Täter in der Nacht zu Donnerstag in der Schule waren. Zeugen sollen sich unter der Telefonnummer 0631/369 2150 bei der Polizei melden.