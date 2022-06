Unbekannte überfallen Kind

per Mail teilen

Eine Gruppe Jugendlicher hat in Kaiserslautern einen 12-jährigen Jungen überfallen. Wie die Polizei mitteilt, gingen die Täter an einer Bushaltestelle im Stadtteil Betzenberg zu fünft auf ihr Opfer los. Dabei hätten sie den 12-Jährigen beleidigt, bedroht und geschlagen, sodass dieser leicht verletzt wurde. Mit dem Geldbeutel des Kindes flüchtete die Gruppe schließlich. Vier der Angreifer hatten laut Polizei eine dunkle Hautfarbe, zudem hätten sie sich in einer dem Jungen unverständlichen Sprache unterhalten. Die Polizei bittet mögliche Zeugen sich zu melden.