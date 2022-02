Unbekannte legen tote Schafe bei Spesbach ab

per Mail teilen

Es war ein gruseliger Anblick. Unbekannte haben in einem Waldstück bei Spesbach im Kreis Kaiserslautern zwei tote Schafe abgelegt.

Bei den toten Tieren handelt es sich um so genannte Kamerunschafe. Laut Polizei wurden die Schafe am Dienstag in einem Waldstück bei Spesbach, einem Ortsteil von Hütschenhausen im Kreis Kaiserslautern entdeckt.

Herkunft der bei Spesbach gefundenen Schafe unklar

Wie die Polizei mitteilt, handelte es sich um ein ausgewachsenes Tier und ein Lamm. Die Schafe waren deutlich abgemagert, was darauf hindeutet, dass sie offenbar vor ihrem Tod stark unterversorgt gewesen sein müssen. Noch sei unklar, von wo die Tiere stammen und woran sie gestorben sind.

Polizei Landstuhl ermittelt gegen Unbekannt

Die Polizeiinspektion Landstuhl ermittelt nun wegen des Verdachts auf einen Verstoß gegen das Tierschutzgesetz. Sie hofft auf weitere Hinweise auf einen möglichen Besitzer, da Kamerunschafe eher selten gehalten würden.