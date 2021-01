Egal ob in Mainz, Ludwigshafen oder Köln: Das Thema Schiffsanleger erhitzt die Gemüter. Den einen ist das zu laut. Andere sagen, das gehöre am Wasser dazu. In Mainz haben Kritiker bis Freitag erneut die Möglichkeit, Einwendungen gegen die Pläne einzureichen. mehr...