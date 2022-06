In Konken im Kreis Kusel haben noch unbekannte Täter einen Milchautomaten aufgebrochen und das Bargeld gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, richteten sie dabei in der Nacht auf Samstag einen Schaden im vierstelligen Bereich an. Den Angaben zufolge konnte die Polizei an dem Milchautomaten Spuren sichern. Sie bittet mögliche Zeugen, die in der Hauptstraße von Konken etwas beobachtet haben, sich zu melden.