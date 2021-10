Unbekannte sind am Wochenende in Maßweiler im Kreis Südwestpfalz in zwei Baucontainer eingebrochen und haben einen in Brand gesetzt.

Wie die Polizei mitteilt, hätten die Täter am frühen Sonntagmorgen jeweils ein Fenster der Container aufgehebelt. Offenbar um Spuren zu verwischen, hätten sie in einem der Container Feuer gelegt. Dieser sei völlig ausgebrannt. Ob etwas gestohlen wurde, sei noch unklar. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 10.000 Euro.