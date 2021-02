per Mail teilen

Eine Autofahrerin ist beim Abbiegen auf der B 47 in den Gegenverkehr gerutscht und mit einem anderen Wagen kollidiert. Da die 52-Jährige nicht angeschnallt gewesen sei, sei sie aus dem Fenster geschleudert worden und habe schwere, jedoch nicht lebensgefährliche Verletzungen erlitten, teilte die Polizei mit. Der Unfall passierte am Montagnachmittag auf glatter Fahrbahn an der Abfahrt nach Dreisen (Donnersbergkreis). Beide Autos mussten mit Totalschaden abgeschleppt werden.