Am Sankt-Martins-Tag schwenken normalerweise tausende Kinderhände ihre Laternen durch die Straßen. In diesem Jahr muss diese Tradition wegen Corona weitestgehend ausfallen. Viele Gemeinden und Kitas haben sich Alternativen überlegt.

In Bechhofen in der Südwestpfalz gibt es in diesem Jahr kein großes Martinsfeuer auf dem Schulhof. Stattdessen besuchen drei Sankt Martins die Kinder zu Hause. Einer von ihnen ist Britta Grötsch. Um sich als der Heilige Martin zu verkleiden, versteckt sie ihre knallrosa gefärbten Haare unter einem Helm. Dann schwingt sie sich auf Stute Wilma und reitet los, um die Kinder zu besuchen. „Es war uns wichtig, dass wir den Kindern ein bisschen Normalität bringen können und Spaß, trotz der ganzen Einschränkungen", sagt Britta Grötsch.

Freudentränen beim Heiligen Martin

Immer zu zweit sind die Reiter in Bechhofen unterwegs, Kinder und Eltern müssen im Garten oder Hof stehen bleiben. Mehr Nähe geht nicht, Corona sei Dank. Britta Grötsch teilt zwar nicht ihren Mantel mit einem Bettler, aber ihre Zeit mit den Kindern. Und da läuft auch beim tapferen Sankt Martin die ein oder andere Träne. "Es ist einfach sehr schön, dass wir doch was für die Kinder machen dürfen und uns das hier genehmigt wurde."

Eltern sind dankbar für Alternative

Auch die Kinder und ihre Eltern freuen sich. Immer wieder leuchten kleine Laternen aus den Fenstern und Höfen in Bechhofen und wenn Sankt Martin hoch zu Ross winkend vorbei reitet, strahlen die Kinderaugen sogar noch heller. Viele Kinder präsentieren sogar selbstgemalte Sankt-Martins-Bilder. Das war wirklich toll, sagt Britta Grötsch. Auch die Eltern sind von der Aktion begeistert. Ein Vater findet: "Es wurde gut organisiert, das war eine supertolle Alternative."

Viele Kinder in der Westpfalz müssen an Sankt Martin nicht auf die traditionellen Martinsbrezeln verzichten. Imago Westend61

Feuerwehr bringt Martinsbrezeln

Auch andere Gemeinden haben sich Alternativen zu den traditionellen Laternenumzügen und Martinsfeuern überlegt. In der Verbandsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau und in Trulben in der Südwestpfalz zum Beispiel verteilen die Feuerwehren Martinsbrezeln. So eine bekommt jedes Kind, das eine selbstgebastelte Laterne vor die Haustür stellt. In Weilerbach verteilt die protestantischen Kita Janusz Korczak eine Sankt-Martins-Tüte. Darin sind nach Angaben der Kita unter anderem eine Martinsbrezel und Wunderkerzen. So könnten die Kinder mit ihren Eltern zu Hause den Martinstag feiern.

Kita verkauft Martinsbuch für guten Zweck

In der katholischen Kindertagesstätte St. Franziskus in Dahn haben Kinder zwischen vier und sechs Jahren ein eigenes Martinsbuch gebastelt. Dieses wird nun für einen guten Zweck verkauft. Die Kinder haben nach Angaben der Kita selbst entschieden, dass der Erlös der Familie aus Pirmasens gespendet werden soll, die bei einem Wohnungsbrand vergangene Woche zwei Kinder verloren hat.

Lichteraktion zum Martinstag

In Hochspeyer gibt's bis zum 15. November eine Lichteraktion rund um Sankt Martin. Dabei sollen Bürger Laternen oder Kerzen in die Fenster stellen. Nach Angaben der Gemeinde ist jeder eingeladen, sich die Lichter bei einem Spaziergang durch die Straßen anzuschauen.