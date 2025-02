Umzug einer historischen Dampflok in den Kreis Kaiserslautern rückt näher

Sie soll im wahrsten Sinne des Wortes ein Hingucker und ein Symbol für die Eisenbahngeschichte im Lautertal werden: eine 80 Jahre alte Dampflok. Nach einiger Vorarbeit soll sie in diesem Jahr von Kaiserslautern nach Otterbach ziehen.

Matthias Fischer ist guter Dinge. "Das ist ein schöner Erfolg, auch wenn es etwas länger dauert", sagt das Vorstandsmitglied des Fördervereins "Dampflok am Stellwerk" . Der Verein wurde mit einem großen Ziel gegründet: Eine 140 Tonnen schwere, 80 Jahre Dampflok soll von Kaiserslautern ans Stellwerkmuseum nach Otterbach umziehen.

Rund 35 Mitglieder hat der Verein laut Fischer derzeit. Und die Mitglieder waren aktiv, haben Spenden gesammelt und mit Unterstützung den Platz schon hergerichtet, wo das 140 Tonnen schwere Dampfross einmal stehen soll. Derzeit steht die Lok am ehemaligen Bundesbahn-Ausbesserungswerk in der Pariser Straße in Kaiserslautern. Dort wirke sie neben einem großen Gebäude etwas versteckt, sagte in der Vergangenheit auch Oberbürgermeisterin Beate Kimmel (SPD).

Stadt Kaiserslautern schenkt Förderverein die Dampflok

Der Kaiserslauterer Stadtrat hatte beschlossen, die Lokomotive dem Förderverein zu schenken. Und der hat mittlerweile die notwendigen 30.000 Euro für den Transport zusammen - neben Spenden unter anderem auch mit Hilfe eines europäischen Förderprogramms, wie Matthias Fischer erzählt.

30 Meter Schienen liegen bereits am Stellwerkmuseum in Otterbach. Direkt daneben befindet sich ein Radweg. SWR

"Ein Transportspezialist ist jetzt auch dran, den Umzug zu planen", sagt Fischer. Was allerdings noch fehle, seien verschiedene Genehmigungen für den Transport. Fischer, der das Projekt von Vereinsseite aus leitet, hofft, dass bis Sommer alles vorliegt und der Umzug Ende August über die Bühne gehen kann. Oder besser gesagt losrollen kann.

Lokomotive wird mit Tieflader ins Lautertal gefahren

Denn das rund 23 Meter lange Gefährt soll dann mit einem Kran auf einen Tieflader gehoben und nach Otterbach gefahren werden. Es wird ein Schwertransport, der sicher - wenn auch vermutlich nachts - für Aufsehen sorgen wird.

An ihrem Standort in der Pariser Straße in Kaiserslautern informiert eine Tafel über die 1943 gebaute Dampflok. SWR

Für Aufsehen soll die Lokomotive dann aber vor allen Dingen an ihrem neuen Standort direkt am Stellwerkmuseum in Otterbach im Lautertal sorgen. Dort soll sie an einem zudem vorbeiführenden Radweg eben zu einem Hingucker werden. Ortsbürgermeister Marco Reschke (FWG) bezeichnete das in der Vergangenheit schon als "Jahrhundertprojekt" für Ortsgemeinde, Verbandsgemeinde und Kreis.