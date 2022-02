Umzüge: Das passiert am Fastnachtssonntag in Pirmasens und Zweibrücken

Auch wenn viele große Fastnachtsumzüge in diesem Jahr wieder ausfallen - in Pirmasens und Zweibrücken gibt es für Karnevalisten diese Alternativen.

Schon seit acht Jahren organisiert Oliver Vafiadis den Karnevalsumzug in Pirmasens. Gemeinsam mit seinen Kumpels von den umliegenden Vereinen habe er ihn aus der Taufe gehoben. In seinem Geschäft in Pirmasens, wo er über 30.000 Fastnachtsartikel verkauft, hängen zahlreiche Bilder von kostümierten Gruppen von vergangenen Umzügen.

Trauer über die Faschings-Absage im zweiten Jahr in Folge

"Wir waren so traurig, dass wir jetzt schon zum zweiten Mal in Folge nichts organisieren konnten, das gewohnte Spektakel nicht hatten", erzählt Vafiadis. In dieser traurigen Stimmung sei Karl Schütz, der Präsident des Carneval Verein Pirmasens (CVP) auf ihn zugekommen. Gemeinsam entwickelten sie die "Gute-Laune-Fahrt". Am Sonntag, 27.02. wollen sie ab 14.11Uhr gemeinsam mit rund 15 geschmückten Autos und Wägen durch die Pirmasenser Innenstadt fahren. Der Autozug soll am Geschäft von Vafiadis im Pirmasenser Gewerbegebiet beginnen, sich durch das Winzler Viertel und den Sommerwald, bis hin zur Stadtmitte ziehen.

In Cabrios mit offenem Verdeck sollen dann auch die Kinder-Prinzessinnen aus Pirmasens und Kaiserslautern teilnehmen. Wegen der Corona-Schutzmaßnahmen dürfen die Fahrzeuge zwar keine Süßigkeiten werfen. Allerdings wollen sie über Lautsprecher die Zuschauenden mit Musik beschallen und – gemäß des Namens – "für gute Laune sorgen", wie Vafiadis betont. "Wir haben die Stadtverwaltung angesprochen, die waren sofort Feuer und Flamme. Dann haben wir die Polizei ins Boot genommen, zur Absicherung und dann läuft das Ding am Sonntag", freut sich der Kostümverkäufer.

Närrische Rundfahrt in Zweibrücken als Ersatz-Umzug

Auf eine ähnliche Idee kamen auch die Zweibrücker-Fasenachts-Freunde (ZFF) rund um den Vorsitzenden Sven Nikolaus. Sie rufen zu einer "närrischen Rundfahrt" ab 13.11Uhr auf. Der Plan sei rund zwei bis drei Stunden durch verschiedene Ortsteile von Zweibrücken zu fahren: Bubenhausen, Ernstweiler, Ixheim, Mittelbach, Rimschweiler, Hengstbach, Niederauerbach, die Stadtmitte, die Wohngebiete Steinhauser Straße/ Fasanerieberg/ Canada-Siedlung und auch durch Contwig.

Auf dieses Holzschild soll bis Sonntag noch das Zweibrücker Wappen gemalt werden. Zweibrücker-Fasenachts-Freunde e.V.

"Ich hab‘ zwar noch nicht angefangen, aber mein Plan ist, mein Auto mit Girlanden und Luftballons zu verzieren", erklärt Nikolaus. Er rechnet mit bis zu 20 Wägen, teilweise auch Oldtimer-Fahrzeugen, Quads und drei bis vier der bereits bekannten Umzugs-Wägen. Die dürften leider nur ohne Besatzung fahren. "Schön sieht’s dann trotzdem aus", so Nikolaus.