Sturmtief Roxana: Zug entgleist, A6 gesperrt, mehrere Verletzte

Der Sturm hat auch in Teilen der Pfalz für Chaos gesorgt. Auf der Bahnstrecke zwischen Pirmasens und Zweibrücken ist ein Zug entgleist. Sie bleibt wohl noch mehrere Tage gesperrt.

Auf der Bahnstrecke zwischen Pirmasens-Nord und Thaleischweiler-Fröschen krachte eine Regionalbahn am frühen Montagmorgen gegen 5:30 Uhr in einen umgestürzten Baum. Der Zug wurde dabei aus den Gleisen gehoben, der Baum verkantete sich unter der Bahn. Nach Angaben der Bundespolizei wurden bei dem Unfall drei Menschen verletzt: zwei Fahrgäste und der Lokführer. Ersten Erkenntnissen zufolge war der umgestürzte Baum bereits morsch.

Bahnstrecke bei Pirmasens bleibt noch mehrere Tage gesperrt

Am Montagmittag untersuchte ein Techniker der Deutschen Bahn die Unfallstelle. Wie die Bundespolizei mitteilt, sind wohl 105 Bahnschwellen beschädigt. Da die eingleisige Strecke nur schwer erreicht werden kann, musste der Zug mit einem Schienenkran geborgen werden. Die Strecke wird nach Angaben der Deutschen Bahn noch bis Mittwoch gesperrt bleiben. Ein Ersatzverkehr ist eingerichtet.

Verkehrsbehinderungen auch auf den Straßen

Auf die Landesstraße zwischen Pirmasens und Eichelsbachermühle war ein großer Baum gestürzt, der am Morgen von der Straßenmeisterei in Pirmasens beseitigt werden musste. Insgesamt gab es im Bereich der Polizeidirektion Pirmasens 15 umgestürzte Bäume. Glücklicherweise seien aber keine Unfälle durch den Sturm passiert. Nur zwei Pkw wurden in Zweibrücken und Dahn leicht beschädigt.

Zahlreiche umgestürzte Bäume in der Pfalz nach dem Sturm

Auch an anderen Orten in der Westpfalz sind in der Nacht Bäume auf Landes- und Kreisstraßen gestürzt, unter anderem bei Schönenberg-Kübelberg, zwischen Gonbach und Sippersfeld, bei Zweibrücken und rund um Waldfischbach-Burgalben. Dort wurden auch Keller und Straßen durch den Regen überflutet und es gab leichte Erdrutsche an Böschungen. Niemand wurde verletzt und alle Straßen dort seien mittlerweile geräumt.

Im restlichen Rheinland-Pfalz sah es ganz ähnlich aus. In manchen Orten erreichte der Sturm Spitzengeschwindigkeiten von mehr als 130 Km/h.

Auf der A6 bei Enkenbach-Alsenborn haben sich am Montagmorgen gleich mehrere Unfälle ereignet. Eines der Fahrzeuge schleuderte von der Autobahn in ein Waldstück und fing dort Feuer. Der Fahrer konnte sich schwer verletzt befreien. Polizeiautobahnstation Kaiserslautern

A6 nach Unfällen wegen Glatteis mehrere Stunden gesperrt

Blitzeis und Schneeglätte sorgten außerdem für Verkehrschaos auf der A6 und der A63 im Raum Kaiserslautern. Die Polizei berichtet von insgesamt 26 Unfällen, allein 22 davon auf den Streckenabschnitten mit starker Steigung zwischen Enkenbach-Alsenborn und Wattenheim. Dabei seien zwei Menschen schwer und sieben Personen leicht verletzt worden. Der Gesamtschaden liegt bei etwa 250.000 Euro.

Auto fängt nach Unfall Feuer - Fahrer rettet sich schwer verletzt

Der schwerste Unfall ereignete sich nach Polizeiangaben auf der A6 kurz vor der Anschlussstelle Enkenbach. Eine 25 Jahre alter Autofahrer verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug, weil er wohl zu schnell unterwegs war. Er schleuderte die Böschung hinauf und blieb in einem Waldstück stehen. Kurz nachdem sich der Mann aus seinem Auto befreien konnte, fing der Wagen Feuer. Der 25-Jährige wurde dabei schwer verletzt und mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Die A6 war während der Bergungsarbeiten etwa zwei Stunden gesperrt.