Kaiserslautern sorgt seit der Bundestagswahl deutschlandweit für Schlagzeilen. Doch was tut sich jetzt? Nach der Wahl ist bekanntlich vor der Wahl. Uns interessiert Ihre Meinung: Welche Themen bewegen die Menschen in den Städten und Dörfern in der Westpfalz?

Der Pfälzerwald, der Donnersberg, Forschung und Wissenschaft, Burgen wie die Lichtenberg im Kreis Kusel oder Alt-Dahn in der Südwestpfalz, der Strecktalpark in Pirmasens, der Rosengarten in Zweibrücken, der Japanische Garten und die Gartenschau in Kaiserslautern, natürlich der FCK: Es gäbe noch so vieles, was man als Besonderheiten der Nord- und Westpfalz aufzählen könnte. Warum es sich lohnt, die Region zu besuchen. Doch seit dem 23. Februar scheint all das irgendwie in den Hintergrund zu rücken.

Die Schlagzeilen - und das bundesweit - werden von einem ganz anderen Thema dominiert: dem Ergebnis der Bundestagswahl. Kaiserslautern zählt seitdem zu den AfD-Hochburgen. Neben Gelsenkirchen (24,7 Prozent) ist Kaiserslautern (25,9 Prozent) der einzige westdeutsche Wahlkreis, der bei den Zweitstimmen - also den Stimmen für die Parteien - mehrheitlich blau gewählt hat. "Ein bombastisches Ergebnis", sagte dazu AfD-Kandidat Sebastian Münzenmaier.

Struktur der Westpfalz hat Einfluss auf das Wahlergebnis

Das statistische Landesamt beispielsweise hat in seiner Analyse beobachtet, dass Parteien wie die Linke, das BSW und die AfD gerade in Gebieten mit strukturellen Herausforderungen höhere Zweitstimmenanteile bekommen haben. Da gehört die Westpfalz eben auch dazu.

Bei den Erststimmen - den Stimmen für die Wahlkreis-Kandidatinnen und -Kandidaten - gelang SPD-Mann Matthias Mieves etwas in Rheinland-Pfalz Einmaliges: Er war der einzige Nicht-CDUler, der ein Direktmandat gewonnen hat. Mit 28 Prozent der Stimmen konnte er sich knapp gegen AfD-Kandidat Münzenmaier (25,5 Prozent) durchsetzen.

Was weitere Gründe für Wahlergebnis in Kaiserslautern sind

Der Freude über diesen Wahlerfolg steht bei Mieves allerdings das generell schlechte Ergebnis der SPD und der Wahlausgang speziell in seinem Wahlkreis gegenüber, wie er noch am Wahltag sagte. Dieser Tage dann hat Mieves in sozialen Netzwerken ein Video aus Berlin veröffentlicht. Er habe viel darüber nachgedacht, was die Gründe für das Zweitstimmen-Ergebnis in Kaiserslautern sind, sagt Mieves darin.

Social-Media-Beitrag auf Instagram von matthiasmieves

Seine Analyse unter anderem: Es gebe eine große Unsicherheit in Kaiserslautern und der Westpfalz. "Es gibt viele Betriebe, die in Schwierigkeiten sind, die Arbeitsplätze abbauen oder wo Menschen Angst haben, dass diese Firma in Zukunft nicht mehr bestehen wird", so Mieves, der bei den Koalitionsverhandlungen von SPD und CDU den Bereich Gesundheit mitverhandeln darf.

Ein weiteres Thema sei die "irreguläre Migration", so der Bundestagsabgeordnete. "Viele haben den Eindruck, dass es der Staat nicht mehr schafft, an bestimmten Stellen Recht und Ordnung durchzusetzen."

Rund um Kaiserslautern: Züge fallen aus und Straßen sind kaputt

Immer wieder ausfallende Züge, kaputte Straßen, der schlechte Zustand einiger Schulen in der Westpfalz nennt Mieves als weitere Gründe. Und er zeigt Verständnis: "Ich kann es verstehen, wenn viele Menschen sagen, 'wie kann das sein, dass unsere Infrastruktur so am Ende ist?"

Den schönen Seiten der Westpfalz stehen also Probleme gegenüber - eine ländlich geprägte Region mit strukturellen Schwächen. Das zeigt auch ein Blick auf die Arbeitsmarktzahlen: Im Februar lag die Arbeitslosenquote nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit deutschlandweit bei 6,4 Prozent.

Arbeitslosenquote in Kaiserslautern und Pirmasens über Bundesschnitt

Zum Vergleich: Laut der Agentur für Arbeit Kaiserslautern-Pirmasens waren es in Kaiserslautern 9,8 Prozent und in Pirmasens 12,7 Prozent. Andererseits verweist die Arbeitsagentur auf ein immer größer werdendes Problem: Es fehlt zunehmend an Fachkräften, weil viele Menschen in den kommenden Jahren in der Westpfalz in Rente gehen.

Oberbürgermeisterin von Kaiserslautern bei Koalitionsverhandlungen

Kaiserslauterns Oberbürgermeisterin Beate Kimmel darf ebenfalls für die SPD bei den Koalitionsverhandlungen in Berlin dabei sein. Sie soll die Perspektive der Kommunen einbringen. Ist das ein Zeichen, dass man in der Bundeshauptstadt wahrnimmt: In der Westpfalz muss sich etwas tun?

Der SWR will natürlich weiterhin über die Situation in der Westpfalz berichten. Sozusagen: Zwischen Wandel und Widerstand - Die Westpfalz und ihre Herausforderungen. Nach der Wahl ist eben auch vor der Wahl. Im nächsten Jahr stehen in Rheinland-Pfalz Landtagswahlen an.

Wir wollen aber nicht nur mit Politikern beziehungsweise Entscheidungsträgern in den Austausch kommen, sondern vor allen Dingen mit den Menschen in der Westpfalz. Um herauszufinden, welche Themen Sie in Kaiserslautern, Pirmasens, Zweibrücken oder in den Kreisen Kusel, Kaiserslautern, Südwestpfalz und dem Donnersbergkreis nun nach der Wahl ganz besonders bewegen, gibt es hier eine kleine Umfrage.

Sie haben die Möglichkeit, bis einschließlich 23. März aus den vorgeschlagenen Themen drei auszuwählen. Auf die drei Themen mit den meisten Stimmen wollen wir dann in nächster Zeit intensiver schauen.

Was bewegt Sie in der Nord- und Westpfalz am meisten? Sie dürfen maximal 3 Antworten auswählen. Die Flüchtlingssituation macht mir Sorgen Ich fühle mich in meiner Stadt nicht mehr sicher Ich finde, für den Klimaschutz muss mehr getan werden Alles, was ich zum Leben brauche, wird teurer Ich fühle mich hier in der ländlichen Region abgehängt Ich brauche bessere und pünktlichere Bus- und Zugverbindungen Ich finde keine Wohnung, die ich mir leisten kann Ob Kitas oder Schulen: Ich stelle fest, dass sich da einiges verbessern muss Auf dem Land wird es für mich immer schwerer, einen Arzttermin zu bekommen Ich habe Angst um meinen Arbeitsplatz Abschicken



Außerdem freuen wir uns, wenn Sie uns die folgende Frage beantworten. Das können Sie anonym tun, können uns aber auch sehr gerne Ihre Kontaktdaten übermitteln, damit wir Ihnen gegebenenfalls bei Rückfragen eine E-Mail schicken oder Sie anrufen können.

Was muss in der Westpfalz konkret anders/besser werden?