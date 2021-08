per Mail teilen

In den vergangenen Tagen war fast schon Herbst in der Westpfalz. Zur zweiten Hälfte der Sommerferien ist jetzt aber der Sommer plötzlich zurück. Die Menschen zieht es wieder ans und ins Wasser. SWR-Reporterin Susanne Kimmel hat am Gelterswoog bei Kaiserslautern Sonnenanbeter und Wasserratten getroffen.