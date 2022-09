Bauarbeiten an der Hauptstraße in Pirmasens beginnen

In Pirmasens beginnen am Montag die Vorbereitungen für die Umgestaltung der südlichen Hauptstraße. Die Stadt möchte so die Aufenthaltsqualität dort steigern.

Bevor die Umgestaltung der Fußgängerzone beginnen kann, müssen zunächst Kellergewölbe im Untergrund zurückgebaut und aufgefüllt werden. Sie haben nach Angaben der Stadt ein Gesamtvolumen von 130 Kubikmetern. Einige der Anlagen seien mehr als 100 Jahre alt und würden in den öffentlichen Verkehrsraum hineinragen. Pirmasens will die Aufenthaltsqualität in der Hauptstraße erhöhen Wie ein Sprecher der Stadt mitteilt, müssen die Stadtwerke danach erst noch Leitungen modernisieren. Dann könne die Umgestaltung der Fußgängerzone zwischen Sandstraße und Pfarrgasse beginnen. Unter anderem soll dieser Bereich zur einer verkehrsberuhigten Zone werden. Auch Spielplätze und Grünflächen seien hier geplant. "Zugunsten einer Mixtur aus Spielflächen, Wasser und Grün rückt der Straßenraum bewusst in den Hintergrund, um den Erlebnischarakter zu betonen", heißt es dazu von der Stadt Pirmasens. Die Arbeiten sollen bis Sommer 2024 andauern und insgesamt rund 370.000 Euro kosten.