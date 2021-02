per Mail teilen

Kaiserslauterns Oberbürgermeister Klaus Weichel (SPD) will in diesem Jahr den Umbau des zentralen Bushaltepunkts vor dem Rathaus vorantreiben. Seit Jahren gibt es Pläne für die Umgestaltung der Haltestelle. Weichel will sich im Stadtrat dafür einsetzen, dass die Planungen bald ausgeschrieben werden. Sonst drohten Fördergelder zu verfallen.