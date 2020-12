per Mail teilen

Die Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan erhält rund 115.000 Euro Zuschüsse aus dem rheinland-pfälzischen Innenministerium. Mit dem Geld sei geplant, ein neues Feuerwehrhaus in Ulmet zu bauen. Wie Innenminister Lewentz mitteilt, ist es der Landesregierung wichtig, die Feuerwehren im Land zu unterstützen und zukunftsfähig aufzustellen. Nach Angaben des Ministeriums hat das Land in diesem Jahr etwa 19 Millionen Euro für die Einsatzkräfte bereitgestellt. Die Mittel seien größtenteils für Baumaßnahmen an Feuerwehrhäusern oder den Kauf neuer Fahrzeuge verwendet worden.