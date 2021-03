Ein 71-jähriger Pedelec-Fahrer ist bei einem Ausflug in der Nähe von Ulmet schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, ist der Mann am Sonntagvormittag vom Fahrradweg abgekommen, eine Böschung hinuntergefahren und in einen Fluss gestürzt. Nach Angaben der Polizei wurde der Mann mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Seine drei Begleiter zogen den 71-Jährigen aus dem Wasser, leisteten erste Hilfe und verständigten die Einsatzkräfte. Warum der Mann verunglückt ist, war zunächst unklar.