Ukraine-Krise: So denkt ein ukrainischer Professor in Kaiserslautern darüber

Die Lage zwischen der Ukraine und Russland spitzt sich zu, die Angst vor einem Krieg wächst – auch bei einem ukrainischen Professor an der Technischen Universität Kaiserslautern.

Der russische Präsident Wladimir Putin hat die beiden Separatistengebiete Luhansk und Donezk im Osten der Ukraine als unabhängige "Volksrepubliken" anerkannt. Damit wird die Stationierung russischer Soldaten dort möglich. Der Ukrainer Sergiy Antonyuk beobachtet von Kaiserslautern aus die sich zuspitzende Situation mit Sorge. Seine Familie lebt in der Ukraine. Einige Verwandte nur wenige Kilometer entfernt von der ukrainisch-russischen Grenze.

Professor lebt seit 2014 in Kaiserslautern

Antonyuk kam 2002 nach Deutschland, war erst für seine Promotion in Magdeburg, lebte und forschte dann an der Technischen Universität in Hamburg. Seit acht Jahren wohnt der gebürtige Ukrainer nun mit seiner deutschen Frau und seinen drei Kindern in Kaiserslautern, arbeitet an der Technischen Universität Kaiserslautern (TU). "Das Klima hier ist gut, die Stadt ist entspannt und die TU ist eine tolle Universität, die mich in meiner Forschung unterstützt", sagt der 44-Jährige.

Sergiy Antonyuk ist Professor am Fachbereich Maschinenbau und Verfahrenstechnik der TU Kaiserslautern. Sergiy Antonyuk

Ende Januar war Antonyuk zuletzt in der Ukraine, in Kiew. Der Professor setzt sich dafür ein, dass ukrainische Studierende ihr Auslandssemester in Kaiserslautern absolvieren können, und pflegt die Beziehungen zur Nationalen Technischen Universität Donezk. Wegen des bewaffneten Konflikts im Donezker Gebiet ist die Universität seit 2014 in die Stadt Pokrowsk umgezogen.

Darum geht es im neuen Konflikt um die Ukraine Die Spannungen im Ukraine-Konflikt haben stark zugenommen. Der Westen kritisiert einen Truppenaufmarsch von rund 100.000 russischen Soldaten in der Nähe der ukrainischen Grenze und befürchtet einen möglichen Überfall. In der zweiten Januarwoche gab es deshalb auf verschiedenen Ebenen Gespräche. Greifbare Ergebnisse gab es dabei aber nicht. USA-Korrespondent Teichmann: „Niemand spricht mehr über die Krim“ ARD-Washington-Korrespondent Torsten Teichmann dazu: „Die US-Regierung will nicht auf Putins Forderung eingehen, dass Staaten wie die Ukraine oder Georgien niemals der NATO beitreten dürfen. Auch wenn das derzeit eher eine theoretische Frage ist.“ Washington befürchte, dass Russland seine Truppen deshalb an der Grenze zur Ukraine zusammengezogen hat, um ein weiteres Mal in die Ukraine einzumarschieren. „Das Irre dabei ist, dass niemand mehr über Russlands Annektierung der Krim spricht oder über Putins Unterstützung für Separatisten im Osten der Ukraine. In Washington heißt es nur, was macht der russische Präsident wohl jetzt wieder?“ , so Teichmann. Und er stellt klar: „Es besteht die Gefahr eines weiteren Krieges. Die Frage, ob die Entscheidung in Russland darüber schon gefallen ist, kann auch in Washington niemand beantworten.“

In der ost-ukrainischen Stadt Donezk ist Antonyuk aufgewachsen. Seine Eltern und seine Schwester lebten in Donezk – bis 2014 die bewaffneten Auseinandersetzungen anfingen. Seine Familie ist aus Donezk geflohen, als dort geschossen wurde. "Als meine Familie dann schon weg war, haben die Nachbarn, die dortgeblieben sind, erzählt, wie die Wohnung meiner Eltern aussah: Der ganze Balkon war mit Einschusslöchern übersät. Ich bin froh, dass sie weg sind", sagt Antonyuk.

Hoffnung auf diplomatische Lösung mit Putin

In der Ukraine verstehe niemand so richtig, warum sich die Lage gerade jetzt wieder so aufgeheizt habe. Antonyuk hat trotz der verschärften Situation Hoffnung, dass die diplomatischen Gespräche zwischen den Regierungschefs zu Entspannung führen: "Solange gesprochen wird, wird nicht geschossen."

Ukrainischen Studierenden durch Austausch Perspektive bieten

Nur wenige junge Menschen würden sich noch dafür entscheiden, in den Konfliktgebieten zu studieren. "Gerade die gehen weg, in den Westen der Ukraine", sagt Antonyuk. Die Ukraine habe neben dem Konflikt auch wirtschaftliche Probleme. Studiumsabsolventinnen und -absolventen hätten weniger gute Perspektiven als in anderen Ländern. Durch den Austausch mit der TU Kaiserslautern will Antonyuk Perspektive bieten.

Der Konflikt ist für den ukrainischen Professor seit 2014 allgegenwärtig. Seine Eltern und die Schwester leben mittlerweile im nordwestlich gelegenen Kiew. "Natürlich haben wir schon einmal darüber nachgedacht, meine Familie nach Deutschland zu holen", sagt Antonyuk. Allerdings sei die Sprachbarriere ein Problem. Seine Schwester arbeitet als Juristin im Ministerium. Für sie sei es schwer hier eine Arbeit zu finden. Und noch sei die Lage in Kiew weniger beängstigend als in Donezk oder noch näher an der russischen Grenze.

Ukraine-Krise erschwert Studentenaustausch

Ohne die Unterstützung von anderen Ländern wie Deutschland und Frankreich wäre die Situation vor Ort schon eskaliert, vermutet der Professor. Für den Austausch zwischen Kaiserslautern und der Ukraine wäre eine Entspannung der Lage hilfreich. Antonyuk plant, Mitte des Jahres ukrainische Studierende nach Kaiserslautern zu holen.