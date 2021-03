Heute endet eine Übung der US-Luftwaffe auf dem amerikanischen Flughafen in Ramstein. Während der Übung waren in dieser Woche mehrfach Kampfflugzeuge über die Region geflogen und haben für vermehrten Fluglärm gesorgt. Die Kampfjets sind normalerweise in Spangdahlem in der Eifel stationiert. Grund für die Übung war ein neues Konzept der NATO, wonach Jagdflugzeuge im Ernstfall künftig auch von anderen Stützpunkten aus operieren sollen als von ihrem Heimatflughafen.