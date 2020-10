Starkregen ist für die Menschen in Katzenbach (Kreis Kaiserslautern) zum Problem geworden: Innerhalb weniger Monate hat es deswegen Überflutungen gegeben. Der Schaden ist enorm.

Der letzten Starkregen Anfang Oktober hat Berthold Groel in Katzenbach das komplette Untergeschoss, die Garage, den Hof und den Garten verwüstet. Und es war nicht das erste Mal, dass sein Haus so stark beschädigt wurde - schon im Mai stand es unter Wasser.

Die Überschwemmung im Mai hatte für die Anwohner in Katzenbach zum Teil verheerende Folgen. Roman Neufeld

"Unser Mieter hat uns damals angerufen, dass hier alles überflutet sei und er nicht aus dem Haus raus käme. Ich dachte mir, dass es nicht so schlimm sein könne und bin dann losgefahren, um mir das anzuschauen. Dann habe ich gesehen, dass es riesengroße Schäden gab."

Mit der Schippe gegen den Schlamm

Im Mai entstand ihm wegen des Starkregens ein Schaden von mehreren 100.000 Euro. Jetzt steht Berthold Groel schon wieder in Gummistiefeln im Haus und schippt den Schlamm raus. Er sagt: "Ich bin richtig niedergeschlagen." Sein Haus sei gerade erst entkernt und getrocknet worden; es sei fertig gewesen zum Ausbau. Jetzt seien vier Monate Arbeit umsonst, es beginne alles wieder von vorne.

Problem Entwässerungsgraben

Groels Haus in Katzenbach liegt neben einem Entwässerungsgraben, der in ein Rohr mündet. Das sei, wenn es viel regnet, zu schmal. Die Anwohner haben beobachtet: Das Wasser staut sich an der Stelle und sorgt so für teils heftige Überschwemmungen. Im Mai waren bei sechs Anwohnern die Häuser und Garagen mit Wasser und Schlamm vollgelaufen. Die Autos - Totalschaden.

An dieser Stelle staut sich bei Starkregen das Wasser und sorgt so für Überschwemmungen. SWR

Bei dem Regen jetzt, im Oktober, sind die meisten Anwohner gerade noch einmal davon gekommen, erzählt Werner Hirsch, der auch in der Nähe des Entwässerungsgrabens wohnt: "Wenn der Regen noch fünf Minuten länger gedauert hätte, wären wir alle wieder so betroffen gewesen."

Angst vor erneuten Überschwemmungen

Die Anwohner sagen: Niemand von ihnen habe damit gerechnet, dass sie innerhalb von fünf Monaten gleich zwei Mal von Überschwemmungen betroffen seien. Die Angst, es könnte wieder starker Regen einsetzen, ist groß. "Das Gefühl, das man erlebt, grenzt schon an Verlustängste", meint Roman Neufeld. Er und seine Nachbarn fordern eine schnelle Lösung für das Problem.

Berthold Groel (2. von rechts) und seine Nachbarn wollen Hilfe von der Gemeinde. SWR

Hochwasserschutzkonzept für Katzenbach in Planung

Ortsbürgermeister Matthias Mahl (CDU) versteht den Ärger der Bürger. Er erklärt aber auch, dass es keine schnelle Lösung geben kann: "Wir wissen um diese Problematik. Deshalb hat der Verbandsgemeinderat schon vor ein paar Wochen ein Hochwasserschutzkonzept auf den Weg gebracht. Das dauert natürlich, weil da Fachleute eingeschaltet werden müssen."

Den Menschen in Katzenbach bleibt offenbar nichts anderes übrig, als abzuwarten.