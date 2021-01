per Mail teilen

Der evangelische Pfarrer Thorsten Grasse sagt, er habe den schönsten Beruf der Welt. Und auch die Menschen in der Pfarrei Wilgartswiesen liegen ihm am Herzen. Trotzdem geht er.

Der evangelische Pfarrer Thorsten Grasse. SWR

Thorsten Grasse ist ein Pfarrer, wie man ihn sich wünscht. Jung, engagiert, nahe bei den Leuten. Siebeneinhalb Jahre lang hat der 36-Jährige die protestantische Pfarrei im südwestpfälzischen Wilgartswiesen geleitet – anfangs mit viel Begeisterung, jetzt hat er um seine Versetzung gebeten. Denn: Als Pfarrer war der vierfache Vater nicht nur zuständig für 2.000 Gemeindeglieder in Wilgartswiesen, Spirkelbach, Hauenstein, Rinnthal, Hofstätten und Hermersbergerhof. Er war daneben auch für die Organisation eines Kindergartens und den Unterhalt von fünf sanierungsbedürftigen Kirchen verantwortlich. Und das ohne Sekretariat. Das alles ist Thorsten Grasse zu viel geworden. Deshalb verlässt er die Pfarrei.

Überlasteter Pfarrer kein Einzelfall

Dass Pfarrer das Gefühl haben, dass der Tag zu wenig Stunden für ihre Arbeit hat, ist nichts Neues und kein Einzelfall. Marianne Wagner ist als Oberkirchenrätin bei der Evangelischen Kirche der Pfalz zuständig für das geistliche Personal. Sie sagt, auf den Schultern der Pfarrerinnen und Pfarrer laste heute mehr Arbeit als früher. Zum einen weil immer mehr Menschen aus der Kirche austreten würden und deshalb weniger Geld für Personal vorhanden sei. Es fehle aber auch der Nachwuchs.

Evangelische Kirche will sich neu aufstellen

Die Evangelische Kirche der Pfalz überlegt seit längerem, wie sie Pfarrerinnen und Pfarrer entlasten kann. Zum Beispiel indem sie Gemeinden finanziell unterstützt, damit sich diese ein Sekretariat leisten können. Außerdem wurden schon in mehreren Pfarreien Zweckverbände gegründet. Deren Mitarbeiter sollen sich beispielsweise um die Organisation von Kindergärten kümmern. Marianne Wagner sagt, dass es nicht sein könne, dass ein Pfarrer dreimal am Tag die Kühlschranktemperatur in einer Kindertagesstätte messen müsse. Dafür sei er nicht ausgebildet, außerdem sei seine Schaffenskraft dafür zu schade.

Thorsten Grasse hofft auf guten Neustart

Thorsten Grasse sagt nach wie vor, er habe den schönsten Beruf der Welt. Und deshalb will er auch weiter Pfarrer sein. Er fängt jetzt in einer kleineren pfälzischen Gemeinde kurz vor der saarländischen Grenze an.

Pfarrstelle in Wilgartswiesen bleibt erst mal unbesetzt

Viele Menschen in der Pfarrei Wilgartswiesen lassen Thorsten Grasse nicht gerne ziehen. Zum einen, weil sie ihn gerne mögen, aber auch weil noch nicht klar ist, wie schnell sich eine Nachfolgerin oder ein Nachfolger findet. Die Pfarrstelle bleibt jetzt erst mal für wahrscheinlich längere Zeit unbesetzt.