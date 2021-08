In Kaiserslautern wird es in diesem Jahr erstmals eine Bundestagswahl für Kinder und Jugendliche geben. Die Abstimmung am 17. September fließt nach Angaben der Verwaltung allerdings nicht in das offizielle Wahlergebnis ein. Die U-18-Wahlen seien für die Jugendlichen dennoch wichtig, weil sie für viele der erste Kontakt mit dem demokratischen System sind, so ein Sprecher der Stadt Kaiserslautern. Die Verantwortlichen beraten, wo die mobilen Wahllokale Station machen werden. Geplant sei unter anderem, alle weiterführenden Schulen in Kaiserslautern zu besuchen. Die U-18-Bundestagswahl soll trotz der Corona-Pandemie als Präsenzwahl stattfinden, weil gerade die Abläufe im Wahllokal ein wichtiger Bestandteil des Wahl-Erlebnisses seien. Kaiserslautern hatte als einzige Kommune im Land bereits bei den Landtagswahlen im März eine U-18-Wahl durchgeführt. Dabei hatten 72 Kinder und Jugendliche ihre Stimme abgegeben.