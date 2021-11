Wintersemester mit möglichst vielen Präsenzveranstaltungen

Die Technische Uni in Kaiserslautern plant für das kommende Wintersemester möglichst viele Vorlesungen und Seminare als Präsenzveranstaltungen. Damit schließt sich die Uni nach eigenen Angaben dem Öffnungskonzept der Landesregierung an. Studierende müssen demnach getestet, geimpft oder genesen sein, um an den Veranstaltungen teilnehmen zu können. Sollte ihnen das nicht möglich sein, bietet die TU weiterhin an, die Vorlesungen am PC mitzuverfolgen. Die Uni kann nicht ausschließen, dass sich die Pläne erneut ändern, wenn die Corona-Zahlen weiter steigen.