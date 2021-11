TU bekommt Millionen-Förderung für Zellforschung

Die Technische Universität Kaiserslautern erhält von der Deutschen Forschungsgemeinschaft 3,9 Millionen Euro für ihre Forschung an Zellen. Bei extremen Umweltbedingungen wie Hitze oder Trockenheit schalten Zellen in einen sogenannten "Stressmodus". Die Forscher aus den Fachbereichen Chemie oder Biologie untersuchen nun, was in der Zelle passiert, damit sie stressresistent wird und sich an die extremen Bedingungen anpasst. Nach Auskunft der TU Kaiserslautern könnten die Forschungen dazu beitragen, dass Menschen im Alter länger gesund bleiben oder Pflanzen gegen Trockenheit resistent werden.