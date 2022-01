TU prüft Impfnachweis mit eigener Handy-App

Die TU Kaiserslautern begrüßt heute ihre neuen Studierenden. Bei der Auftaktveranstaltung wird per Handy-App überprüft, wer gegen Corona geimpft, beziehungsweise genesen oder getestet ist. Eine Sprecherin teilte mit, wer den Nachweis nicht erbringen könne, könne weder an der Willkommensveranstaltung noch an den Vorlesungen und Seminaren der TU teilnehmen. Diese sollen im neuen Wintersemester wieder allesamt in Präsenz stattfinden. Bei den Einlasskontrollen auf dem Campus setzt die Lauterer Universität auf ihre eigene App. Diese generiert einen QR-Code, über den das Sicherheitspersonal den 3G-Status der Studierenden und Lehrenden überprüfen kann. Während der Impf- oder Genesenen-Nachweis dauerhaft auf der Uni-App gespeichert ist, muss der Testnachweis ständig erneuert werden. Selbsttests werden nicht akzeptiert.