TU bereitet Sommersemester in Präsenz vor

Die Technische Universität in Kaiserslautern bereitet sich auf ein Sommersemester in Präsenz. Ein Sprecher hat mitgeteilt, dass Studierende ab April wieder in den Räumen der Uni an Lehrveranstaltungen teilnehmen können.

Voraussetzung sei, dass das Infektionsgeschehen das erlaube, heißt es von Seiten der TU Kaiserslautern. Man habe räumlich und organisatorisch Voraussetzungen geschaffen, um einen Besuch der Hörsäle, Seminar- und Laborräume verantworten zu können. Bereits jetzt im Wintersemester würden die Hygiene- und Zutrittsregelungen geprüft. Studierende sollen auch wieder die Mensa, Cafeteria und die Gesundheits-, Sport- und Freizeitangebote nutzen können. Für den Fall, dass sich die Pandemielage bis zum Start des Sommersemesters im April nicht entschärft, hat die TU bereits ein abgestuftes Konzept entwickelt, um so viel Präsenz wie möglich sicherzustellen.