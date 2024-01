Polizei Kaiserslautern erwischt trotz Schnee viele Raser

Die Autobahnen waren in dieser Woche seit Mittwoch ziemlich glatt. Das hat einige Leute trotzdem nicht vom Rasen abgehalten.

Nach Angaben der Polizei waren in dieser Woche mehr als 450 Autofahrer in der 80er Zone auf der A6 rund um Kaiserslautern zu schnell unterwegs. Ein Autofahrer hat aber den Vogel abgeschossen. Ihn hat die Polizei mit 147 km/h bei Kaiserslautern-West erwischt. Der Autofahrer war in der Baustelle trotz Schnee und Eisglätte fast doppelt so schnell unterwegs wie erlaubt.

Der Raser von Kaiserslautern verliert Führerschein

Er muss jetzt mit mehreren hundert Euro Bußgeld rechnen. Außerdem kassiert er Punkte in Flensburg und verliert für mehrere Monate seinen Führerschein. Trotz der widrigen Straßenverhältnisse waren laut Polizei viele Autofahrer deutlich zu schnell unterwegs und hatten ihre Fahrweise den Witterungsverhältnissen nicht angepasst.