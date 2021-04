per Mail teilen

Trotz der Corona-Pandemie erhalten die westpfälzischen Jugendherbergen viele Buchungsanfragen. Die Herbergen sind im Moment aber nur für Geschäftsreisende geöffnet. Der Vorstandsvorsitzende des Jugendherbergsverbands geht davon aus, dass die Herbergen in der Westpfalz im Sommer ausgebucht wären. Vor allem Familien mit Kindern sollen ein großes Interesse zeigen. Im Moment könne man auch stornofrei buchen. Der größte Teil der Herbergs-Mitarbeitern befinde sich momentan in Kurzarbeit. Teile der Belegschaft kümmern sich aber auch um die Instandhaltung der Gebäude. In Hochspeyer finden zurzeit zum Beispiel Renovierungsarbeiten statt. Nach Angaben des Vorstandsvorsitzenden hat der Verband durch die Corona-Krise einen Verlust von 28 Millionen Euro gemacht.