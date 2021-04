Zwei Luchse haben in der Südwestpfalz mehrere Ziegen und Damwild gerissen. Mit Elektro-Zäunen sollen die Weiden nun vor den Raubkatzen geschützt werden.

Die Luchse sind nach Angaben der "Stiftung Natur und Umwelt" aus Trippstadt neu im Pfälzerwald angesiedelt worden. Bereits im Februar habe eines der Raubtiere eine Ziege in Fischbach bei Dahn getötet. Die kleine Ziegenherde werde dort von einem Naturschutzverein betreut. Der Verein erhält laut Stiftung nun Elektro-Zäune, damit die Ziegen künftig geschützt sind.

Ziegenbesitzer erhalten Entschädigung

Ein anderer Luchs habe eine Ziege in Steinalben, was ebenfalls im Landkreis Südwestpfalz liegt, gerissen. Dort seien auch zwei weitere tote Ziegen gefunden worden, die vermutlich ebenfalls von dem Luchs getötet wurden. Außerdem habe eine der Raubkatzen in einem Wildgehege in Heltersberg ein Damwild gerissen. Die Besitzer erhalten daher eine Entschädigung vom Land.

Luchsin Rosa mit zwei Jungtieren im Januar in der Nähe von Waldfischbach-Burgalben FAWF

Luchs-Nachwuchs: Endlich Mädchen

Die "Stiftung Natur und Umwelt" hat nach eigenen Angaben auch herausgefunden, dass mindestens zwei der im vergangenen Jahr im Pfälzerwald geborenen Luchskinder weiblich sind. Bisher konnten in der Region ausschließlich männliche Jungtiere nachgewiesen werden.