Wald-Experte Martin Leschnig: "Der Mensch ist der größte Schädling für den Wald"

Der "Tag des Baumes" soll daran erinnern, wie wichtig der Wald für den Menschen ist. Michael Leschnig vom "Haus der Nachhaltigkeit" in Trippstadt macht sich bereits große Sorgen um die Bäume im Pfälzerwald.

SWR Aktuell: Herr Leschnig, seit 70 Jahren wird auch in Deutschland immer am 25. April der "Tag des Baumes" gefeiert. Wie geht es denn den Bäumen im Pfälzerwald im Moment?

Michael Leschnig: Wenn man den Waldzustandsbericht betrachtet, dann ist das Schadensniveau in unseren Wäldern unverändert hoch. Wir beobachten ja schon seit 38 Jahren in Rheinland-Pfalz den Grundzustand unserer Bäume. Der Bericht ist da der wichtigste Indikator zur Beurteilung der Vitalität der Bäume im Wald. Wir haben insbesondere bei der Fichte eine hohe Absterberate, gerade seit dem Jahr 2019. Aber was uns wirklich Sorgen bereitet: Seit 2021 sind auch solche Baumarten wie die Kiefer und die Buche auffällig häufig betroffen. Besonders bei der Buche, die im Pfälzerwald ihr ökologisches Optimum findet, ist das sehr besorgniserregend.

"Das ist ein Zustand, den möchte ich mir gar nicht vorstellen."

Leschnig: Wir hatten seit 2018 drei Jahre in Folge Extremwitterungsereignisse. Die Jahre 2018 bis 2020 gelten in der Wissenschaft mittlerweile als sogenannte Zeigerjahre. Damit ist gemeint, dass die Extreme, die wir in diesen Jahren erlebt haben, möglicherweise zur neuen Normalität werden, auf die wir uns einstellen müssen. Das ist ein Zustand, da geht es mir richtig schlecht dabei, den möchte ich mir gar nicht vorstellen. Das war schon sehr extrem.

SWR Aktuell: Was ist derzeit die größte Bedrohung für die Bäume in der Region? Ist es die Trockenheit, sind es die Schädlinge oder die Unwetter? Oder hängt alles miteinander zusammen?

Leschnig: Meines Erachtens sind Hitze und Trockenheit die beiden größten Bedrohungen für den Wald. Das sagen auch nahezu alle Klimaforscher, die sich weltweit damit befassen. Diese extreme Hitze und Trockenheit sind ohne den Einfluss des Menschen nicht erklärbar. Es gibt ja Menschen, die sagen, das seien Phänomene, die es schon immer gab und auch den Klimawandel gebe es schon immer. Aber in dieser rasanten Geschwindigkeit, wie wir das jetzt erleben in den letzten Jahrzehnten, ist es ein Problem, für das der Mensch verantwortlich ist. Als Schädlinge für unseren Wald müsste dementsprechend auch nicht der Borkenkäfer genannt werden, sondern wir selbst, der Mensch, ist die größte Bedrohung, wenn man so will. Mit seiner Lebensweise schädigt er seine eigene, natürliche Lebensgrundlage. Der Wald und die Natur werden auch ohne den Menschen auskommen, aber wenn wir so weitermachen wie bisher, haben wir ein Problem. Insofern sind wir der eigentliche Schädling.

Im Haus der Nachhaltigkeit in Johanniskreuz bei Trippstadt erfahren die Besucherinnen und Besucher einiges über das komplexe Leben des Pfälzerwaldes. SWR

SWR Aktuell: Wenn Wald-Experten über die Zukunft der Wälder sprechen, geht es oft um den "Baum der Zukunft". Welche Eigenschaften muss ein Baum haben, um auch in den kommenden Jahrzehnten bei uns zu überleben?

Leschnig: Wenn wir von den Wäldern und den Baumarten in diesen "Wäldern der Zukunft" reden, dann müssen diese Baumarten auf jeden Fall toleranter gegenüber Hitze und Trockenheit sein, als unsere bisherigen, über Jahrhunderte angepassten Wälder. Wir bei Landesforsten Rheinland-Pfalz setzen aber auf die hier schon vorkommenden, von Natur aus angepassten Baumarten. Dabei spielen Traubeneichen eine große Rolle, Linden, Hainbuchen oder auch die Edelkastanie, die im Pfälzerwald markant ist. Aber eben auch die geschädigte Baumart Buche, denn sie findet hier ihr ökologisches Optimum. Wir gehen davon aus, dass in dem Genom der hier vorkommenden Buchen auch die Erbinformationen enthalten sein werden, die diese Klima- und Trockenheitstoleranz für künftige Buchen hervorbringen können. Bei den Nadelhölzern haben wir eine gewisse Hoffnung und setzen da auf die Douglasie. Die ist hier im Pfälzerwald auch zu einem nennenswerten Anteil vorhanden, aber auch auf die Kiefer. Die galt bisher auch als tolerant gegenüber Trockenheit, hat aber in den letzten Jahren leider auch Schäden gezeigt.

"Eine schnelle Hilfe für den Wald ist nicht möglich."

SWR Aktuell: Was kann ich als einzelner Mensch tun, um dem Wald zu helfen, wieder gesund zu werden?

Leschnig: Den größten Effekt, den wir Menschen erzielen können, ist, indem wir versuchen, wo immer es geht, Energie zu sparen, um damit das Treibhausgas Kohlendioxid zu vermeiden. Das ist einigermaßen abstrakt und ein sehr hoher Anspruch, das ist mir vollkommen bewusst. Aber eine schnelle Hilfe ist nicht möglich, indem ich beispielsweise viele Bäume pflanze. Wir haben mit dem Pfälzerwald das in Deutschland am dichtesten bewaldete Gebiet überhaupt. Da noch mehr Bäume zu pflanzen hat wiederum andere Nachteile, aber wir können, indem wir Energie sparen und Treibhausgase vermeiden leider nur mittelbar den größten Einfluss ausüben. Der stellt sich nämlich nicht morgen ein, sondern das ist eine Sache, die einen sehr langen Atem braucht. Einer praktischen Umsetzung steht leider auch die Psyche des Menschen im Weg. Wir fühlen uns oft nicht unmittelbar betroffen oder glauben, dass wir selbst als Einzelperson nicht viel dazu beitragen können oder dass andere verantwortlich sind. Aber es ist für den Wald eminent wichtig, Treibhausgasemissionen drastisch zu senken.

Michael Leschnig Michael Leschnig ist studierter Forstwirt. Er war seit Beginn der Planungen für das "Haus der Nachhaltigkeit" im Jahr 2000 maßgeblich an dem Projekt beteiligt. Seit der Eröffnung 2005 leitet er die Einrichtung in Johanniskreuz bei Trippstadt im Pfälzerwald. Im "Haus der Nachhaltigkeit" können Besucherinnen und Besucher wechselnde Filme, Modelle und Veranstaltungen ansehen, das Außengelände erkunden und dabei lernen, wie nachhaltiges Leben im Alltag verankert werden kann.

SWR Aktuell: Am "Tag des Baumes" wurden traditionell in ganz Deutschland immer junge Bäume gepflanzt. Das ist vielerorts seit einigen Jahren nicht mehr möglich, weil die Setzlinge Ende April nicht mehr genug Wasser bekommen und eingehen würden. Das zeigt sehr anschaulich, welches Problem wir mit unseren Wäldern haben, oder?

Leschnig: Es ist richtig, dass wir im Frühjahr oft eine Trockenheit haben und damit solche Baumpflanzaktionen ein bisschen ad absurdum geführt werden. Deshalb setzt Landesforsten Rheinland-Pfalz auch vermehrt auf Herbstpflanzungen. Beispielsweise im November, wenn dann eine eher feuchtere Periode ansteht und die jungen Bäume besser mit Wasser versorgt werden. Trotzdem spielt gerade bei der Buche die Pflanzung eine gewisse Rolle. In den Waldbeständen, die heute noch von Fichten dominiert sind, versuchen wir Forstleute unter den alten Fichten junge Buchen zu pflanzen, um dann gleich die nächste Baumgeneration am Start zu haben, wenn die alten Fichten durch Borkenkäfer geschädigt werden und geerntet werden müssen. Dann haben wir direkt einen jungen Wald dort stehen und es entsteht keine Kahlfläche, was extrem schädlich wäre. Wir im "Haus der Nachhaltigkeit" machen immer im Frühjahr und im Herbst deshalb eine eigene Aktion seit 2016. Damals war die Winterlinde Baum des Jahres. Wir nennen das "Klimabäume für den Pfälzerwald" und genau auf diese Zusammenhänge wollen wir hinweisen. Wir verschenken hochstämmige Traubeneichen und Linden an Städte und Gemeinden in der gesamten Pfalz. Die sollen an markanten Plätzen gepflanzt werden und möglichst vielen Menschen Schatten spenden. Die Leute sollen dort dann über ein Hinweisschild über diese Zusammenhänge informiert werden, mit dem Appell, dass wir alle einen Beitrag zur Eindämmung der Klimakrise leisten können.

Das Interview führte SWR-Reporter Christoph Heck.