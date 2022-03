per Mail teilen

Rund 140 Grundschüler der Wilensteinschule in Trippstadt wandern am Mittwoch für Frieden in der Ukraine. Kinder, Eltern und Lehrer hätten ein starkes Bedürfnis, den Menschen dort zu helfen, sagte Schulleiterin Peters im Vorfeld der Aktion. Daher habe man die Wanderung für den guten Zweck ins Leben gerufen. Die Grundschüler hätten dafür Familie, Bekannte und Freunde angesprochen, die Geld für den Einsatz der Kinder spenden. Gesammelt wird für die SOS-Kinderdörfer.