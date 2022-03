Der Verbandsgemeinderat Landstuhl soll am Donnerstag den Umbauarbeiten im Warmfreibad Trippstadt zustimmen.

Die Fraktionen treffen sich ab 18:30 Uhr in der Mehrzweckhalle in Krickenbach. Zuvor hatte der Hauptausschuss der Verbandsgemeinde bereits dafür gestimmt. Unter anderem müssten die Umkleiden, Duschen und Toiletten der Mitarbeiter für rund 240.000 Euro renoviert werden, so ein Sprecher. Außerdem würden der Sprungturm des Bads saniert und ein Beachvolleyballfeld gebaut. Erst vor etwa drei Jahren war der Besucherbereich des Freibads aufwendig erneuert worden. In der Sitzung soll auch über den geplanten Seniorenwohnpark in Trippstadt abgestimmt werden. Dafür ist nach Angaben des Sprechers eine Teiländerung des Flächennutzungsplans nötig.