In Rodenbach beginnen am Vormittag offiziell die Arbeiten für eine Wasser-Verbindungsleitung zum Kaiserslauterer Stadtteil Siegelbach. Nach Angaben der zuständigen Verbandsgemeindewerke in Weilerbach soll mit der Leitung ermöglicht werden, dass Trinkwasser von den Hochbehältern in Rodenbach ins drei Kilometer entfernte Siegelbach fließen kann. Das sei nötig, weil dort der Bedarf an Trinkwasser gestiegen ist – vor allem wegen eines Neubaugebietes. Die Wasserleitung werde entlang von Waldwegen verlegt. Die Kosten liegen bei mehr als 400.000 Euro.