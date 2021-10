In Sippersfeld im Donnersbergkreis muss das Trinkwasser nicht mehr abgekocht werden. Das haben die Verbandsgemeindewerke Winnweiler mitgeteilt. In drei Wasserproben hintereinander seien keinerlei Keime mehr festgestellt worden. Damit könne das Trinkwasser in Sippersfeld wieder uneingeschränkt genutzt werden. In der Gemeinde waren Anfang September durch einen Leitungsschaden Keime ins Trinkwasser gelangt. Deshalb musste das Wasser wochenlang abgekocht werden.