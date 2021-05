Zwei Trickbetrügerinnen haben eine Seniorin in Kaiserslautern um ihre gesamten Ersparnisse gebracht. Wie die Polizei mitteilt, gaben sich die zwei Frauen als Wunderheilerinnen aus.

Die Täterinnen sprachen die ältere Frau nach Angaben der Polizei vor einem Supermarkt in Kaiserslautern an und verwickelten sie in ein Gespräch. Dabei haben sie der Dame offenbar glaubhaft vermittelt, dass sie sterben müsse, wenn sie sich nicht an die Anweisungen der Betrügerinnen halte.

Frauen wollten Geld für angeblich lebensrettendes Ritual

Die Seniorin sei aufgefordert worden, ihr gesamtes Bargeld von zu Hause zu holen. Damit wollten die vermeintlichen Wunderheilerinnen nach Polizeiangaben ein Ritual durchführen, um das Leben der Frau zu retten. Als die Seniorin zurück war, lenkten die beiden Frauen sie stattdessen ab und flüchteten mit dem Bargeld, das das Opfer in einer Tüte mitgebracht hatte.

Die genaue Summe möchte die Polizei nicht nennen, sie spricht aber von einem sehr hohen Betrag.

Viele Fälle von Trickbetrug in und um Kaiserslautern

In den vergangenen Wochen kam es nach Angaben der Polizei häufiger zu Betrugsversuchen. Allerdings handelte es sich dabei in erster Linie um Telefonbetrüger, die mit unterschiedlichen Maschen versuchten, Geld von ihren Opfern zu ergaunern.