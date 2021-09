Brand in der Innenstadt - Treppenhaus in Flammen

In Pirmasens hat in der Nacht auf Freitag ein Haus in der Innenstadt gebrannt. Das Feuer soll an einem Möbelstück ausgebrochen sein. Warum, ist noch unklar. Die Flammen waren im Treppenhaus des Gebäudes ausgebrochen, in dem sich auch ein Pflegezentrum und eine Gaststätte befinden. Nach Polizeiangaben waren zum Zeitpunkt des Brandes keine Personen im Haus. Daher habe es auch keine Verletzten gegeben. Allerdings hätten sieben Menschen aus ihren Wohnungen in umliegenden Gebäuden vorübergehend evakuiert werden müssen. Der Feuerwehr gelang es, den Brand nach etwa einer Stunde zu löschen.