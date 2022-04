US-Verteidigungsminister Austin lädt zu Treffen auf Airbase Ramstein

per Mail teilen

Der Krieg in der Ukraine beschäftigt die Spitzenpolitiker in aller Welt täglich. Kommende Woche lädt US-Verteidigungsminister Lloyd Austin zu einem Treffen auf die Airbase Ramstein ein.

Das Treffen soll nach Angaben des Pentagons am Dienstag der kommenden Woche stattfinden. Pentagon-Sprecher John Kirby nannte am Donnerstag in Washington keine Details über die Teilnehmer. Nur soviel: Es seien nicht nur Vertreter aus den NATO-Staaten eingeladen.

Wie kann die Ukraine dauerhaft sicher und souverän bleiben?

Ein Ziel des Treffens sei die dauerhafte Sicherheit und Souveränität der Ukraine. Es solle daher um den Verteidigungsbedarf der Ukraine über den aktuellen Krieg hinaus gehen. "Wir denken, dass es an der Zeit ist, auch diese Diskussion zu führen", sagte Kirby. Außerdem solle es um die weitere militärische Unterstützung der Ukraine gehen. Die US-Regierung hatte am Donnerstag weitere Militärhilfen in Höhe von 800 Millionen US-Dollar angekündigt.

Airbase Ramstein immer wieder Ort wichtiger Treffen

Der US-Luftwaffenstützpunkt in Ramstein ist ein wichtiges Drehkreuz für internationale Operationen der Vereinigten Staaten. Immer wieder treffen sich hier auch hochrangige US-Politiker mit Kollegen. So zuletzt im vergangenen Jahr. Damals trafen sich US-Außenminister Antony Blinken und sein damaliger deutscher Amtskollege Heiko Maas (SPD), um über Konsequenzen aus der Machtübernahme der Taliban in Afghanistan zu beraten.