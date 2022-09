Auf der US Air Base in Ramstein treffen sich erneut die Verteidigungsminister und hochrangige Militärs aus 50 Ländern. Nach Angaben der US-Streitkräfte in Europa wollen die Länder dort darüber beraten, wie sie in der nächsten Zeit die Ukraine im Krieg gegen Russland unterstützen.

Sendung am Mi. , 7.9.2022 16:00 Uhr, Am Nachmittag, SWR4 Rheinland-Pfalz