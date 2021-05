In Zweibrücken können standesamtliche Trauungen per Livestream ins Internet übertragen werden. So haben Familienangehörige trotz der Corona-Pandemie die Möglichkeit, an der Trauung teilzunehmen. Das Angebot der Livestream-Trauungen wird nach Angaben eines Stadtsprechers sehr gut angenommen. Von sechs Trauungen in den vergangenen zwei Wochen, seien vier gestreamt worden. Die Trauung werde gefilmt und dann bei der Videoplattform Youtube übertragen. Dieses Video sei aber nicht öffentlich sichtbar, sondern nur für geladene Gäste zugänglich. Mit den Livestreams möchte die Stadt Zweibrücken den Paaren Corona-konforme Trauungen mit Angehörigen ermöglichen. Wie die Stadt mitteilt, fanden bislang wegen Corona weniger Hochzeiten statt als noch im Vorjahr. Insgesamt heirateten allerdings im Corona-Jahr 2020 mehr Menschen als 2019.