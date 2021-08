Hunderte Menschen sind am Mittwoch zur Trauerfeier von FCK-Legende Norbert Thines in und an die Marienkirche in Kaiserslautern gekommen. Alle waren sich einig: Thines wird fehlen.

Die Gästeliste war lang. 160 Stühle waren in der Marienkirche für die Trauerfeier von Norbert Thines aufgestellt worden. Alle waren besetzt. Weil der Andrang so groß war, wurde auch der Parkplatz neben der Marienkirche gesperrt und bestuhlt. Zwar blieben einige Plätze im Außenbereich frei - das war aber zum einen dem heißen Wetter geschuldet, zum andern konnten die Menschen die Trauerfeier auch im Internet anschauen. Tränen aber auch gute Erninnerung an Norbert Thines Bei einigen Besuchern kullerten Tränen die Backen hinunter, andere lächelten und erzählten Geschichten über Norbert Thines, die sie mit ihm erlebt haben. Einer von ihnen war der leidenschaftliche FCK-Fan Erich Huber. Er kam aus dem Schwärmen über Norbert Thines nicht mehr heraus. "So einen Menschen kriegt weder Kaiserslautern noch der FCK jemals wieder. Jede Einladung hat er handschriftlich beantwortet, egal ob er Zeit hatte oder nicht. Er hatte dafür zum Teil sogar unterschiedliche Stifte und Lineal benutzt. So viel Mühe, wie sich dieser Mann für andere Menschen geben hat, ist einmalig." Vertreter der Stadt Kaiserslautern und des FCK zollen Norbert Thines Dank und Respekt Worte, denen sich der Aufsichtsratsvorsitzende des 1. FC Kaiserslautern, Rainer Keßler, nur anschließen kann. Er war einer der Redner auf der Trauerfeier von Norbert Thines und sparte nicht daran, ihm Respekt zu zollen und Dank auszusprechen. Persönliche Worte vom verstorbenen Nobert Thines an die Gäste der Trauerfeier Einen ganz besonderen Moment, der sicherlich bei vielen Besuchern für Gänsehaut gesorgt haben dürfte, gab es am Ende der Predigt. Norbert Thines gab vor etwa vier Jahren einem seiner Söhne ein paar Worte mit auf dem Weg, die am Tag seiner Beerdigung in der Kirche gesagt werden sollten. Pfarrer Martin Olf las die Worte von Norbert Thines vor: "Ich bin sehr traurig, dass ich mich von euch, meinen Freunden, nicht mehr verabschieden konnte. Leider konnte ich mich auch nicht mehr bei allen bedanken. Denn so viel bewegen konnte ich nur, weil mir so viele Menschen dabei geholfen und mitgearbeitet haben. Und bei alldem bin ich mir bewusst, dass ich auch ganz schön anstrengend sein konnte." "Norbert Thines hat Kaiserslautern zu einem besseren Ort gemacht" Auch der Oberbürgermeister der Stadt Kaiserlslautern, Klaus Weichel, fand warme Worte für Norbert Thines. Er sagte während der Trauerfeier wörtlich: "Mit Norbert Thines haben wir eine Persönlichkeit verloren, die die Stadt Kaiserslautern durch ihr Wirken nicht nur geprägt hat. Er hat sie zu einem besseren Ort gemacht. Kaiserslautern ist eine soziale Stadt. Norbert Thines ist ihr Gesicht" Alle Bürgerinnen und Bürger haben noch die Möglichkeit, sich ins Kondolenzbuch einzutragen. Es liegt im Foyer des Rathauses aus. Die Stadt Kaiserslautern hat ein Kondolenzbuch für ihren Ehrenbürger Norbert Thines ausgelegt. SWR