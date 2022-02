Trauerfeier der Polizei für getötete Kollegen in Kusel - Schweigeminute im ganzen Land

Nach den tödlichen Schüssen auf eine Polizei-Anwärterin und ihren Kollegen findet heute in Kusel eine Trauerfeier statt. Neben Kollegen und Angehörigen wird auch die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Dreyer (SPD) erwartet.

Etwa 200 Gäste werden in der Fritz-Wunderlich-Halle in Kusel zu der Trauerfeier für die getötete junge Polizistin und ihren Kollegen erwartet. Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Dreyer und Innenminister Lewentz (SPD) werden an der Feier genauso teilnehmen, wie Angehörige der beiden Opfer und Kollegen.

Schweigeminute in Rheinland-Pfalz und dem Saarland

Außerdem werde es um 10 Uhr landesweit eine Schweigeminute geben, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Westpfalz in Kaiserslautern. Alle Polizistinnen und Polizisten in Rheinland-Pfalz seien aufgerufen, in Gedenken an die ermordeten Kollegen innezuhalten.

Auch die saarländische Landesregierung ruft zur gleichen Zeit zu einer Schweigeminute als Zeichen der Solidarität auf. Die getötete Polizistin und ihr Kollege stammten aus dem Saarland. Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) sagte: "Dass zwei junge Menschen im Polizeidienst so sinnlos mitten aus dem Leben gerissen wurden, hat im ganzen Land großes Entsetzen und eine Welle der Betroffenheit ausgelöst."

Öffentliche Trauerfeier in RLP für getötete Polizisten geplant

Bereits am Donnerstagabend gab es in der protestantischen Stadtkirche in Kusel einen ökumenischen Gottesdienst für die getötete Polizistin und ihren Kollegen. Zudem hat die rheinland-pfälzische Landesregierung einen öffentlichen Trauerakt angekündigt. Ein Zeitpunkt steht aber noch nicht fest.

Zwei Tatverdächtige aus dem Saarland festgenommen

Seit Dienstag sind zwei Tatverdächtige wegen Verdachts auf gemeinschaftlichen Mord und Wilderei in Untersuchungshaft. Die 32 und 38 Jahre alten Saarländer sollen am frühen Montagmorgen bei einer Verkehrskontrolle auf einer Kreisstraße bei Ulmet im Kreis Kusel eine 24 Jahre alte Polizeianwärterin und ihren 29-jährigen Kollegen erschossen haben. Die Ermittler vermuten, dass die Männer Jagdwilderei vertuschen wollten. Der Kofferraum ihres Kastenwagens war demnach voller toter Tiere.