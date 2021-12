Traktoren-Lichterfahrt durch Südwestpfalz

In der Südwestpfalz gibt es heute Nachmittag wieder eine Traktoren-Lichterfahrt. Organisiert wird die Aktion „Ein Funken Hoffnung“ von Landwirten aus der Region. Sie wollen den Menschen in der Weihnachtszeit während der Corona-Pandemie Hoffnung und Freude bringen. Dafür werden etwa 40 Traktoren weihnachtlich geschmückt und mit Lichterketten beleuchtet durch die Region fahren. Die Lichterfahrt beginnt um 16 Uhr in Maßweiler und führt dann unter anderem über Battweiler, Zweibrücken und Contwig nach Reifenberg. An der Lichterfahrt beteiligt sich außerdem die Tierrettung Contwig, die während der Aktion Schokoladen-Nikoläuse verteilen wird.