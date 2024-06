Blog: Stichwahlen im Westen der Pfalz, Kleiner Kirchentag in Otterbach, Trainingsauftakt FCK

Was ist los im Großraum Kaiserslautern, Pirmasens, Zweibrücken, Kusel und Donnersberg? In unserem Blog erfahren Sie es.

11:35 Uhr ++ Mann mit E-Scooter auf A63 unterwegs ++ Eine Streife der Autobahnpolizei hat am Samstagmorgen nicht schlecht gestaunt, als sie einen E-Scooter-Fahrer auf der A63 entdeckte. Der 27-Jährige fuhr mit seinem Elektroroller auf dem Standstreifen bei Bischheim im Donnersbergkreis. Der Mann zeigte sich laut Polizei unbeeindruckt von der Kontrolle. Er verschickte noch eine Nachricht mit seinem Handy vor den Augen der Beamten. Seine Navi habe ihn nun mal auf die Autobahn geführt, sagte der 27-Jährige. Der Mann muss jetzt ein Bußgeld wegen der widerrechtlichen Nutzung eines E-Rollers zahlen und bekommt eine Strafe, weil er während der Fahrt sein Handy benutzt hat. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 22.06.2024 um 11:30 Uhr.

9:58 Uhr ++ Stichwahlen im Westen der Pfalz ++ In einigen Gemeinden der Westpfalz müssen die Wählerinnen und Wähler am Sonntag noch einmal ein Kreuzchen setzen. Weil dort keiner der Kandidaten bei der Kommunalwahl mehr als 50 Prozent der Stimmen bekommen hat, gibt es eine Stichwahl. In Eisenberg hatten sich bei der Kommunalwahl fünf Kandidaten für das Stadtbürgermeisteramt beworben. In die Stichwahl haben es die Stadtbeigeordnete Sissi Lattauer (SPD) und Amtsinhaber Peter Funck (FWG) geschafft. Wie in Eisenberg sind am Sonntag auch in Hauenstein die Wahllokale noch einmal von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Auch in der Ortsgemeinde in der Südwestpfalz gab es fünf Kandidaten. In der Stichwahl treten Amtsinhaber Michael Zimmermann (CDU) und Steffen Mellein (Wählergruppe Hääschde) gegeneinander an. Stichwahlen gibt es in der Westpfalz auch in Hinterweidenthal, Weilerbach, Queidersbach, Mehlingen, dem Kaiserslauterer Stadtteil Hohenecken und in Petersbächel. In dem Ortsteil von Fischbach hatten die beiden Kandidaten am 9. Juni exakt gleichviele Stimmen. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 22.06.2024 um 9:30 Uhr.

9:33 Uhr ++ Zauberhaftes Zellertal ++ Im Zellertal im Donnersbergkreis beginnt am Samstag der Markt "Zauberhaftes Zellertal". In Zell sind auf der Hauptstraße große Tische und Bänke aufgebaut, die Winzer und Gastronomen werden an zwei Tagen Speisen und Getränke anbieten. Neben Kunst-, Mode- und Handwerkerständen gibt es auch verschiedene Mitmachaktionen. Beispielsweise kann man beim Töpfern und Drechseln selbst Hand anlegen. Los geht es am Samstag um 16 Uhr. Die offizielle Eröffnung ist um 18.30 Uhr mit der Tanzgruppe Grün-Weiß aus Kirchheimbolanden. Sonntag geht es bereits um 10 Uhr mit einem Gottesdienst los. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 22.06.2024 um 9:30 Uhr.

6:43 Uhr ++ Saisonstart des FCK ++ Mit einem Fanfest im rheinhessischen Gau-Odernheim beginnt Fußball-Zweitligist 1. FC Kaiserslautern am Sonntag seine Vorbereitung auf die neue Saison. Um 14:30 Uhr spielen die Profis gegen eine regionale Auswahl. Anschließend gibt es eine Autogrammstunde. Neben einem bunten Rahmenprogramm ist am Vormittag bereits ein Freundschaftsspiel zwischen den Beschäftigten der FCK-Geschäftsstelle und Fans geplant. Los geht es um 11 Uhr auf dem Sportplatz des TSV Gau-Odernheim. Bereits am Samstag bittet der neue FCK-Trainer Markus Anfang zu einem ersten Training. Das findet gegen 15:30 Uhr im Fritz-Walter-Stadion in Kaiserslautern statt und ist öffentlich. Fans können die Einheit laut FCK von der Nordtribüne aus verfolgen. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 22.06.2024 um 6:30 Uhr.

6:43 Uhr ++ Konzert "Jugend musiziert" im SWR Studio Kaiserslautern ++ Im SWR-Studio Kaiserslautern stellen am Sonntag ausgewählte Preisträgerinnen und Preisträger des Bundeswettbewerbs "Jugend musiziert" ihr Können unter Beweis. Wie der Landesratmusik Rheinland-Pfalz mitteilt, wird es dort Solo-Werke aus Klassik und Pop für zum Beispiel Bläser, Klavier und Gitarre zu hören geben. Darüber hinaus spielen die Nachwuchstalente auch Ensemble-Stücke. Moderiert wird das Konzert von SWR2-Redakteurin Sabine Fallenstein. Die Veranstaltung beginnt um 11 Uhr im Emmerich-Smola-Saal im SWR Studio Kaiserslautern. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 22.06.2024 um 6:30 Uhr.

17:06 Uhr ++ FCK testet gegen FK Pirmasens ++ Fußball-Zweitligist 1. FC Kaiserslautern wird in der Vorbereitung auf die neue Saison ein besonderes Derby spielen: Am 1. Juli tritt der FCK beim Oberligisten FK Pirmasens an. Vor allem in den 50er- und 60er-Jahren waren beide Teams Rivalen in der damaligen höchsten deutschen Spielklasse, ehe sich die sportlichen Wege trennten. Das Spiel wird am 1. Juli um 18 Uhr im Stadion auf der Husterhöhe in Pirmasens stattfinden, die Karten kosten zwischen 10 und 15 Euro. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 21.06.2024 um 14:30 Uhr.

16:48 Uhr ++ Kind in Bus in Kaiserslautern geschlagen ++ In Kaiserslautern soll ein Unbekannter in einem Bus ein Kind brutal geschlagen haben. Die Polizei sucht jetzt den mutmaßlichen Täter und Zeugen des Vorfalls. Der soll sich gestern früh gegen halb acht in einem Bus in der Barbarossastraße ereignet haben. Dort soll ein etwa 40 bis 50 Jahre alter Mann einem zwölfjährigen Jungen gegen den Kopf geboxt haben. Der Junge musste vom Rettungsdienst versorgt werden. Der Täter soll schulterlanges, graues Haar und einen Drei-Tage-Bart haben. Er trug eine graue Jacke, ein buntes T-Shirt und hatte einen Rucksack mit weiß-blauem Tarnmuster bei sich. Die Polizei bittet um Hinweise. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 21.06.2024 um 14:30 Uhr.

11:56 Uhr ++ Lkw-Fahrer muss nach Unfall bei Landstuhl ins Gefängnis ++ Ein Unfall auf der Überleitung der A6 zur A62 im Autobahnkreuz Landstuhl in der Nacht hatte für den beteiligten Lkw-Fahrer außergewöhnliche Auswirkungen. Er war zu schnell in die Überleitung gefahren und von der Fahrbahn abgekommen - die Aufräumarbeiten dauern immer noch an. Der Fahrer kam leicht verletzt ins Krankenhaus. Dort stellte sich heraus, dass gegen ihn ein Haftbefehl vorlag. Weil er eine Geldstrafe nicht zahlen konnte, wurde er vom Krankenhaus sofort ins Gefängnis in Frankenthal gebracht. Feuerwehr und Polizei waren wegen des Lkw-Unfalls auf der A6 bei Landstuhl im Einsatz. Pressestelle Autobahnpolizei Kaiserslautern Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 21.06.2024 um 11:30 Uhr.

11:03 Uhr ++ Hangrutsche durch Starkregen - viel Arbeit für Landesbetrieb ++ Der Starkregen in den vergangenen Wochen hat dazu geführt, dass an vielen Orten in der Westpfalz Hänge abgerutscht sind. Laut Landesbetrieb Mobilität sind deshalb vor allem in der Südwestpfalz und im Kreis Kusel Straßen beschädigt. Bis alle Arbeiten erledigt sind, wird es noch dauern.

8:18 Uhr ++ Wegen Streiks fallen in der Westpfalz Busse aus ++ Ab sofort streiken wieder die Fahrer des privaten Busgewerbes in der Westpfalz. Um acht Uhr hat der Streik begonnen, er soll bis Sonntag dauern. Betroffen sind in der Westpfalz die Stadtbus Zweibrücken GmbH und die DB Regio Bus Mitte GmbH sowie die privaten Busunternehmen in Teilen der Kreise Kusel, Kaiserslautern und Südwestpfalz. Der Tarifkonflikt zwischen der Gewerkschaft ver.di und den privaten Arbeitgebern ist seit Wochen festgefahren. RLP Nach abgelaufenem Ultimatum Busfahrer privater Betriebe streiken wieder in RLP Erneut streiken die Busfahrer der privaten Unternehmen in Rheinland-Pfalz. Die Gewerkschaft ver.di teilte mit, die Arbeitgeber hätten ein Ultimatum ohne Angebot verstreichen lassen. 5:00 Uhr Guten Morgen RLP SWR1 Rheinland-Pfalz Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 21.06.2024 um 8:30 Uhr.

7:32 Uhr ++ Urteil in Zweibrücken wegen Kindesmissbrauchs erwartet ++ Am Landgericht Zweibrücken wird heute das Urteil in einem Prozess gegen zwei Männer erwartet. Sie sollen ein Mädchen mehrere Jahre sexuell missbraucht und vergewaltigt haben. Der Staatsanwaltschaft zufolge handelt es sich um Onkel und Vater des Opfers. Demnach soll der Onkel seine Nichte mindestens 25 Mal sexuell missbraucht haben. Der Vater des Mädchens habe sich mindestens zehn Mal sexuell an seiner Tochter vergangen. Zweimal davon soll er seine Tochter auch vergewaltigt haben, so die Staatsanwaltschaft Zweibrücken. Dazu soll er auch Gewalt angewendet haben. Das Opfer war bei mehreren der Übergriffe noch keine 14 Jahre alt. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 21.06.2024 um 7:30 Uhr.

7:22 Uhr ++ Züge zwischen Kaiserslautern und Rockenhausen fallen aus ++ Zwischen Kaiserslautern und Rockenhausen fallen heute Morgen alle Züge aus. Nach Angaben des Zweckverbandes hat sich ein Mitarbeiter des Stellwerks in Enkenbach kurzfristig krank gemeldet - die Deutsche Bahn hat so kurzfristig keinen Ersatz gefunden. Ein Ersatzverkehr mit Bussen wurde eingerichtet. Ab heute Nachmittag sollen die Züge wieder fahren. Auch auf der Strecke zwischen Kaiserslautern und Lauterecken fallen heute noch Züge aus - auch hier liegt es an Krankmeldungen im Stellwerk. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 21.06.2024 um 7:30 Uhr.

6:40 Uhr ++ Lkw-Unfall: Überleitung von A6 auf A62 bei Landstuhl gesperrt ++ Bei einem Unfall auf der A6 im Autobahnkreuz Landstuhl ist in der Nacht ein Schaden von rund 80.000 Euro entstanden. Ein Lkw wollte von der A6 auf die A62 auffahren - er war aber zu schnell, kam von der Fahrbahn ab und durchbrach die Leitplanke. Der Fahrer wurde nach Angaben der Polizei nicht verletzt. Die Überleitung auf die A62 ist wegen der Aufräumarbeiten wahrscheinlich noch mehrere Stunden gesperrt. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 21.06.2024 um 6:30 Uhr.

6:20 Uhr ++ Monteur in Landstuhl erleidet Stromschlag ++ Bei Bauarbeiten an der Bahnstrecke ist in Landstuhl ein Arbeiter durch einen Stromschlag verletzt worden. Nach Angaben der Bundespolizei hatte ein Baggerführer Stahlträger abgeladen und war damit der Oberleitung zu nah gekommen. Der Strom floss dadurch über den Bagger in einen Zaun und traf einen Monteur, der daneben stand. Der Mann wurde kurz bewusstlos und erlitt leichte Verletzungen am Arm und den Fingern. Er wurde ins Krankenhaus Landstuhl gebracht. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 20.06.2024 um 11:30 Uhr.

18:05 Uhr ++ Ermittlungen zu totem Mädchen aus Pirmasens laufen weiter ++ Im Fall der getöteten 15-Jährigen aus Pirmasens gehen die Ermittlungen weiter. Die Kripo konzentriert sich jetzt auf die Ermittlungen zum Tatort und der Aussagen der Eltern des Mädchens. Die Polizei hat die Leiche der 15-Jährigen am Montagabend am Wormser Rheinufer gefunden. Die Mutter des Mädchens hatte zuvor die Polizei alarmiert, und mitgeteilt, dass ihre Tochter wahrscheinlich am Samstagabend getötet worden sei. Die Ermittler haben noch am Montag den Vater und die Mutter des Mädchens festgenommen. Die beiden stehen unter dem dringenden Tatverdacht ihre Tochter wegen ihres Lebenswandels getötet zu haben. Die Familie lebt in Pirmasens und stammt aus Afghanistan. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 20.06.2024 um 14:30 Uhr.

17:15 Uhr ++ Ausstellung an der Meisterschule in Kaiserslautern ++ Handgefertigter Schmuck, Skulpturen aus Stein und Möbel-Unikate. All das gibt‘s aktuell in einer Ausstellung im Wadgasserhof des Theodor-Zink-Museums Kaiserslautern zu sehen. Die Exponate sind von Absolventen der Meisterschule Kaiserslautern. Insgesamt werden 30 Gesellenstücke aus verschiedenen Fachrichtungen gezeigt. Die Ausstellung läuft noch bis zum 8. Juli. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 20.06.2024 um 16:30 Uhr.

11:12 Uhr ++ Züge zwischen Kaiserslautern und Lauterecken fallen aus ++ Wer mit der Bahn fährt, muss sich zwischen Kaiserslautern und Lauterecken heute und morgen auf Zugausfälle einstellen. Weil viele Mitarbeiter im Stellwerk krank sind, fällt die Regionalbahn 66 zwischen Kaiserslautern, Wolfstein und Lauterecken-Grumbach nachmittags aus. Das hat die Deutsche Bahn mitgeteilt. Zwischen Kaiserslautern und Lauterecken fahren Ersatzbusse. Bahnreisende sollen mehr Zeit einplanen und sich vor der Fahrt über die App der Deutschen Bahn informieren. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 20.06.2024 um 10:30 Uhr.