Nach 175 Jahren: Pirmasenser Traditionsgeschäft steht vor dem Aus

Seit 1848 verkauft Familie Wölfling in Pirmasens Haushaltswaren, später auch Eisenwaren. Doch die Zukunft des Traditionsgeschäfts ist ungewiss.

Edles Geschirr steht neben lustigen Kaffeebechern und Dekokissen im Regal. Das Sortiment wechselt von Zeit zu Zeit, doch der Haushaltswarenladen hier in der Pirmasenser Fußgängerzone ist seit 175 Jahren in einer Hand – in der der Familie Wölfling. Nun ist die Zukunft des Traditionsgeschäfts und des dazugehörigen Eisenwarenhandels ungewiss.

Keine Nachfolge für Pirmasenser Geschäft in Sicht

Seit 40 Jahren führt Heiner Wölfling die Geschäfte. Nun, nach der Feier des Geschäftsjubiläums, denkt Wölfling an Ruhestand – und ein Nachfolger ist nicht in Sicht. Seine Kinder und die seines Bruders wollen das Geschäft nicht übernehmen.

Es war klar, dass irgendwann die Entscheidung kommen muss, dass es ohne einen aus der Wölfling-Familie entweder weitergeht, oder aber auch nicht.

Eine Nachfolge außerhalb der eigenen Familie zu finden ist nicht ganz leicht, berichtet Heiner Wölfling (66), während er durch den großen Haushaltswarenladen an der Hauptstraße in Pirmasens schlendert.

Als wichtiges zweites Standbein stattet Wölfling am Standort in der Schäferstraße in Pirmasens metallverarbeitende Betriebe aus. SWR

Denn nebenbei betreibt er auch einen Eisenwarenhandel für metallverarbeitende Betriebe zwei Straßen weiter – ein deutlich lukrativeres Geschäft, das Umsatzschwankungen des ersten Ladens ausgleichen kann. Doch eben dieses Unternehmenskonstrukt, das auch die Arbeitsplätze im Haushaltswarenladen sichert, werde ein möglicher Nachfolger wohl kaum übernehmen wollen. So Heiner Wölflings Sorge.

Outlet Zweibrücken: Einzelhandel in Pirmasens strauchelt

Ein Geschäft für Haushalts- und Geschenkartikel zu führen, sei in der heutigen Zeit so komplex wie noch nie. Die Lage des Einzelhandels in Pirmasens ist – wie überall sonst auch – schwierig. Das zeigt sich auch bei einem Schritt vor die Tür des Haushaltswarenladens. In der Fußgängerzone reiht sich ein leeres Ladenlokal an das nächste.

Der Traditions-Haushaltswarenladen und Metall-Ausstatter Wölfling in Pirmasens feiert 175-jähriges Bestehen. Doch Inhaber Heiner Wölfling will kommendes Jahr in Ruhestand gehen und hat noch keinen Nachfolger. SWR

Wie die Stadt Pirmasens hat auch die Familie Wölfling viele Krisen überwinden und sich neu erfinden müssen – in 175 Jahren. Der Rückgang der Schuhindustrie und der Wegzug von US-Streitkräften sorgten für einen Umsatzeinbruch. In den letzten Jahren macht auch die Konkurrenz des Onlinehandels und des Outlets Zweibrücken es den Geschäften hier schwer.

Heiner Wölfling berichtet, er habe sein Sortiment immer wieder den neuen Gegebenheiten angepasst und Trends mitgenommen. Als ein Taschen-Geschäft in Pirmasens schloss, erweiterte er sein Ladenlokal um eine Taschen-Abteilung. Ist seine Kundschaft für einen kurzen Zeitpunkt verrückt nach beispielsweise Kupferbechern für den Cocktail "Moscow Mule", bestellt er ein paar Exemplare für die Dauer des Trends.

Familie Wölfling sucht nach Nachfolge

Dass die Zukunft des Familienunternehmens ungewiss ist, "das fällt schwer", sagt Wölfling.

Schließlich bin ich in dieses Unternehmen hineingeboren worden, bin als Kind hier in den Gängen rumgeflitzt und mit meinem Bruder Kettcar-Rennen durch den Laden gefahren.

Gemeinsam mit seiner Familie und Unternehmensberatern überlegt Heiner Wölfling nun, ob nicht doch noch eine Zukunft für sein Geschäft gefunden werden kann. „Das ist ein bisschen wie in eine Glaskugel zu gucken."

Inhaber Heiner Wölfling versucht immer die aktuellen Trends im Blick zu behalten, erklärt er bei einem Gang durch den Haushaltswarenladen. SWR

Als Geschäftsführer habe er "immer nur nach vorn gearbeitet". Nun beschäftige er sich mit einer möglichen Abwicklung des Geschäfts und seinem beruflichen Ende im Jahr 2024 – "auf dem Gebiet bin ich ein völliger Laie“.