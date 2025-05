Wer in eine Pfälzerwald-Hütte einkehren will, kommt ohne Bargeld nicht weit. Die Touristiker in RLP fürchten, internationale Gäste könnten ohne digitale Zahlungsmittel weg bleiben.

Ein kühles Getränk während oder am Ende einer langen Wandertour. Danach sehnen sich viele Wanderer, die eine der Hütten des Pfälzerwaldvereins für ein Päuschen ansteuern. Wenn's aber an's Bezahlen geht, dürften die Gäste "Nur Bares ist Wahres" zu hören bekommen – ein Spruch, den Hüttenwart Ferdinand Vollmer aus Imsbach gern zu sagen pflegt. Bundesregierung will sich für mehr Kartenzahlung einsetzen Denn wie die meisten anderen Pfälzerwaldhütten akzeptiert auch die Imsbacher Kupferberghütte im Donnersbergkreis nur Bargeld. Laut dem Verband Pfalz-Touristik wird Kartenzahlung auf den Hütten nur "punktuell" eingeführt. Viele Wanderer kehren in die Pfälzerwald-Hütten im Land ein, auch die Gräfensteinhütte in Merzalben in der Südwestpfalz ist eine beliebte Adresse. Pächter Gräfensteinhütte Ein Zustand, der sich nach dem Willen der neuen Bundesregierung ändern muss. Wie im Koalitionsvertrag festgehalten, wollen Union und SPD erreichen, dass Bürger künftig selbst entscheiden können, ob sie bar oder elektronisch zahlen. Neben Bargeld soll künftig "schrittweise" mindestens eine digitale Zahlungsmöglichkeit angeboten werden. Tourismus-Verbände fürchten um internationale Gäste Das wünschen sich auch die Tourismusverbände in Rheinland-Pfalz. "Wir haben hier auch die Perspektive internationaler Gäste im Blick, für die Kartenzahlung oftmals eine Selbstverständlichkeit ist", betont Geschäftsführer Stefan Zindler von Rheinland-Pfalz Tourismus. Internationale Gäste sind irritiert, wenn Kartenzahlung nicht möglich ist. Diese Position teilt auch eine Sprecherin der Pfalz-Touristik: "Internationale Gäste reagieren häufig mit Irritation, wenn Kartenzahlung nicht möglich ist. Gerade aus Ländern, in denen Bargeld kaum noch verwendet wird." Die Befürchtung der Verbände: Touristinnen und Touristen aus dem Ausland könnten wegbleiben oder weniger in den Lokalen in der Region konsumieren. Doch eine SWR-Recherche in der Gastronomie im Land zeigt: Vielerorts bleiben Restaurants und Ausflugslokale bei ihrer "nur Bargeld"-Praxis. Aus ganz unterschiedlichen Gründen. Bei Wanderern ist die Pfälzerwald-Hütte oberhalb von Imsbach (Donnersbergkreis) wegen ihrer herrlichen Aussicht beliebt. Kartenzahlung ist hier nicht möglich, wie in den meisten anderen Hütten auch. SWR Gastronomen fürchten hohe Gebühren der Zahlungsanbieter Mietgebühren für das Kartenzahlgerät, Fixkosten und Gebühren für jede Transaktion – viele Gastronomen geben an, für sie würde sich Kartenzahlung nicht lohnen. Gerade bei Kreditkarten aus dem Ausland würden horrende Gebühren anfallen, berichtet Gianni Runco, der die Pizzeria Gianni in Neustadt betreibt. Auch auf den meisten Pfälzerwaldhütten ist man der Meinung: Kartenzahlung lohnt sich nicht. Deswegen haben sich Katharina Hammer und Jan Wetzel, die Pächter der Gräfensteinhütte in Merzalben in der Südwestpfalz, dagegen entschieden. Die Pächter Katharina Hammer und Jan Wetzel betreiben die Gräfensteinhütte in Merzalben in der Südwestpfalz. Mit Karte zahlen kann man hier nicht. Pächter Gräfensteinhütte Häufig kümmern sich auch Ehrenamtliche einer Ortsgruppe des Pfälzerwaldvereins um den Hüttenbetrieb: zum Beispiel in der Lichtensteinhütte in Neidenfels (Kreis Bad Dürkheim). Mit Karte zahlen? Das wolle kaum ein Wanderer, der zur Hütte kommt, berichtet Jochen Fußer aus dem Verein. Im letzten Jahr haben ganze drei Leute hier versucht, mit Karte zu bezahlen. Außerdem seien viele der Ehrenamtlichen schon älter und würden nur ab und an eine Schicht auf der Hütte übernehmen. Da sei es schwierig, ihnen das digitale Zahlungssystem beizubringen, berichten einige Hütten-Betreiber. Dazu käme, dass es vielerorts auf den Hütten kein Internet gibt, was für manche Kartensysteme aber notwendig sei. Ohnehin würden auf den Hütten nur selten internationale Touristen auftauchen, berichtet Bernhard Backe von der Buchwaldhütte in Theisbergstegen (Kreis Kusel). Ob sie in Zukunft ihr Bezahlsystem umstellen werden? "Das stand nie zur Debatte", sagt Backe. Geld Kannst du bald überall mit Karte zahlen? Überall mit der Karte zahlen - in vielen Ländern geht das, in Deutschland aber oft nicht. Das könnte sich bald ändern. 16:00 Uhr EASY SWR3 Ähnliches schildern die Betreiber anderer Hütten. Man sei an Bargeld gewöhnt. "Wir haben bisher keinen Anlass gesehen, das zu ändern", sagt Rüdiger Koch, Hüttenwart der Bad Dürkheimer Hütte „In der Weilach”. Gabi Weiser-Dreissigacker von der Neidenfelser Lichtensteinhütte glaubt dagegen: "Irgendwann kommen wir um die Kartenzahlung nicht mehr drumherum."