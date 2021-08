Das Westpfalz-Klinikum in Kirchheimbolanden ist heute Station einer Protest-Radtour gegen den Pflegenotstand. Das Pflegebündnis „Pflegeaufstand Rheinland-Pfalz“ organisiert die sogenannte Tour de Pflege. 70 Vertreterinnen und Vertreter verschiedener Pflege-Einrichtungen im Land machen bei der Protest-Radtour mit. Sie ist am Samstag in Mainz gestartet und fährt an insgesamt 5 Tagen 13 Kliniken an. Bisherige Stationen waren Krankenhäusern in Mainz, Worms, Ludwigshafen und Grünstadt. Am Vormittag werden die Radfahrer am Westpfalz-Klinikum in Kirchheimbolanden erwartet. Dort soll es eine Kundgebung geben, danach geht es weiter nach Alzey. Das Pflegebündnis will mit der Protest-Radtour auf die Miss-Stände und den Personal-Mangel in der Pflegebranche aufmerksam machen. Außerdem fordert es eine tarifliche Bezahlung und deutlich mehr Gehalt. Die Gewerkschaft Verdi unterstützt die Aktion.